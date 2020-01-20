Kahvaltılarda bile tercih ediyorlar! Günde 5 ton tüketiliyor

'CİĞER BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ' Çok talep olduğu için ciğer bulmakta zaman zaman sıkıntı çektiklerini aktaran işletme sahibi Kayhan Taş (33), şunları söyledi: "Diyarbakır'ın zengin bir kültürü var ama bunun başında ciğer geliyor. Dışarıdan gelen insanlar, 'Diyarbakır'da ne yenilir' diye sordukları zaman ilk söylenen şey ciğerdir. Biz Diyarbakır halkı olarak sabah kahvaltıda ciğer yeriz, öğlen ciğer yeriz. Yani ciğerin bir saati yok. Akşam yemeği olarak da yeriz. Hata gece belli bir saatten sonra bile 12'den sonra bile oturur ciğer yeriz ama ciğer bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Tüketim fazlalığından dolayı yetişmiyor. Kesim azalmış, üretim yok. Onun için zaman zaman dükkanımızı öğle saatlerinde kapatmak zorunda kalıyoruz."