Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi! Bulamaya dönüştürülüp...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yaz aylarında sofralarımızı renklendiren rengarenk salataların yerin kışın turşular alıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklığı kuvvetlendirerek hastalıklara karşı bir kalkan vazifesi gören turşular, hem lezzet hem de sağlık deposu. Hatay ve Mardin mutfağının lezzetlerini bir araya getirdiği “Yıldızlı Tarifler” kitabı ile tanınan yazar Yıldız Öz Samaha, iyi bir turşu için bilinmesi gereken püf noktalarını ve en sevilen turşulardan biber turşusunun yapılışını anlattı.
Kars mutfağına ait olan umaç helvası, genellikle bölgede kış aylarında yapılıyor. Lezzeti ile damakta enfes tat bırakan umaç helvası, süt, yoğurt, tereyağı gibi basit malzemeler ile hazırlanıyor. Sizler de eve gelen misafirleriniz ya da tatlı krizleriniz için bu lezzeti hazırlayabilirsiniz. Peki, umaç helvası nasıl yapılır? İşte, kolay umaç helvası tarifi ve malzemeleri.