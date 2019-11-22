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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
22 Kasım 2019 - 12:42,

Kahvaltı lezzetlerini seven Ankaralılar bu festivali sakın kaçırmasın

Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen festivalde, Türkiye'nin farklı yörelerine ait birbirinden lezzetli kahvaltı ürünleri sergileniyor.

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Başkentte kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini bir araya getiren "2. Kahvaltı Festivali (Break Fest)" başladı.

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Altınpark Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen kahvaltı festivalinde açılan stantlarda Türkiye'nin farklı yörelerine ait sayısız ürün Ankaralıların beğenisine sunuldu.

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Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kılıçarslan Karapıçak, festivalle Ankara'nın gastronomi alanında da iddialı olduğunu ortaya koymak istediklerini söyledi.

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Festivalde Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticilerin yer aldığını söyleyen Karapıçak, "Amacımız bu toprakların en kadim değeri olan kahvaltı sektöründe farkındalık oluşturmak ve sektöre katkı sağlamaktır" dedi.

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Karapıçak, gelecek yıl düzenlenecek festivalin uluslararası bir boyut kazanacağını da vurguladı.

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Kahvaltı sektörünün büyük ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Karapıçak, "Hedefimiz gelecek yıl Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'dan gelen sektör temsilcileriyle Türk üreticilerimizi bir araya getirmek. Anadolu'nun kahvaltı kültürünü dünyaya tanıtmak için her geçen yıl daha fazla katkı yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

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Festival, 24 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek.

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Bu bir ilandır.

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