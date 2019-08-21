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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
İHA
21 Ağustos 2019 - 13:54,

Kahramanmaraş'ta bir usta yaptı, bu kebabın malzemesini tahmin bile edemezsiniz

Kahramanmaraş’ta bir işletmeci tarafından yayın balığıyla hazırlanan şiş kebap, farklı lezzet arayanlardan yoğun ilgi gördü.

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Kahramanmaraş’ta bir işletmeci tarafından yayın balığıyla hazırlanan şiş kebap, farklı lezzet arayanlardan yoğun ilgi gördü.

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Baraj göllerindeki balık üretimiyle Türkiye'de ilk 3’te, dünyada ise ilk 5’te yer alan Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, farklı türlerdeki balıkları tüketiyor.

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Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki balık pazarında yayın balığından şiş kebap hazırlayan balıkçı esnafı İbrahim Sarı, amaçlarının insanların balık yemelerini artırmak ve onlara farklı lezzetler sunmak olduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş'tan 52 ülkeye balık ihraç edildiğini hatırlatan Sarı, “Et balığı biraz geride kalmış ama alabalıkta iyi durumdayız. Kahramanmaraş’ta müşterilerimize farklı lezzetlerde balık sunuyoruz ve yayın balığından şiş kebap hazırladık. Nasıl ki etten şiş kebap olduğu gibi klasiklerin dışına çıkarak balıktan da kuşbaşı hazırladık. Lezzetli bir ürün ortaya çıktı” dedi.

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Yayın balığından hazırlanan şiş kebabı farklı ve lezzetli bulduğunu söyleyen müşterilerden Mehmet Sevmez, "Yayın, tatlı su balığı olarak kılçığı az, lezzeti bol güzel bir balıktır. Bu kuşbaşı balığı da herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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