Kahramanmaraş'ta bir usta icat etti, bu tatlı için kuyruğa giriyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Doğal bir yağ olması ve yemeklere lezzet vermesinden dolayı tercih edilen kuyruk yağının fiyatı yüzde 100 zamlanarak 50 liralık ücretiyle et fiyatlarıyla yarışıyor.
Bazı mekânlara sadece lezzetleri için değil tarihi için de gidilir. Yemeğinizi yerken, kahvenizi yudumlarken bir zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Orada daha önce bulunmuş ünlü şahsiyetleri, yaşanmış aşkları, ayrılıkları, ilk buluşmaları hissedebilirsiniz. Ve tüm bunlar hesaba yazılmaz, ücretsizdir. Taksim’de yer alan Tarihi Gezi Pastanesi de bu mekânlardan biri.
Bu bir ilandır.