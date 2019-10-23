Kahramanmaraşlı iki kasap icat etti özellikle havalar soğuyunca vazgeçilmez oluyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İtalyan mutfağı denince şüphesiz ki akla ilk olarak lazanya geliyor. Üzerinde erimiş kaşarı ile lezzetine lezzet katan lazanya, restoranlarda her ne kadar kolaylıkla bulunsa da evde yapılan tariflerin yerini tutmuyor. Kıymalı ya da sebzeli olarak hazırlanan lazanyayı sizler de evinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, lazanya hamuru ve lazanya nasıl yapılır? İşte, lezzetli lazanya tarifi ve malzemeleri.
Sıradan hamur işlerinden sıkılanlar için enfes bir önerimiz var: Kıymalı karnıyarık poğaça. Görüntüsü itibariyle patlıcanın en sevilen hali karnıyarığa benzemesi nedeniyle bu ismi alan poğaçayı her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Peki, kıymalı karnıyarık poğaça nasıl yapılır?