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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20 Aralık 2018 - 12:21,

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzeti: Maraş çöreği

Osmanlı'dan bu yana üretilen ve bayram için hazırlanan ikramlıkların başında gelen Maraş çöreği, artık tüm yıl boyunca tüketiliyor .

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Osmanlı'dan bu yana üretilen ve bayram için hazırlanan ikramlıkların başında gelen geleneksel lezzetlerden Maraş çöreği, tescillendikten sonra artık tüm yıl boyunca tüketilir hale geldi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPMK) yapılan 14 başvuru içerisinde yer alan Maraş çöreği, geçtiğimiz yıl tescillenerek geleneksel lezzetler arasındaki yerini aldı. Kente özgü tescilli çörek, birçok fırında üretiliyor. Ustalar tarafından hazırlanan hamur bir müddet bekletildikten sonra odun fırınlarında pişiriliyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında vatandaşlar tarafından tercih edilen çörek, bayramların dışında da yoğun olarak tüketilmeye başlandı. Maraş çöreği, şekerli, tuzlu, tereyağlı, zeytinyağlı, yumuşak ve cips gibi farklı tatlarda üretilip müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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Çörek ustası Ahmet Gizir, yaklaşık 20 farklı lezzette üretim yaptıklarını belirterek, “Yumuşak çöreğimiz Kahramanmaraş’ın geleneksel bir ürünü zaten. Bayramlarda daha yüksek bir talebi var. Yöresel bir ürün olması nedeniyle şehir dışından gelenler de tercih ediyor. Bayramların dışında da satışlarımız yoğun oluyor” dedi.

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Bayramların dışında da alıp misafirlere çörek ikram ettiklerini söyleyen Türkan Karaaslan, “Çok güzel ve lezzetli” diye konuştu.

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Adana’dan geldiğini söyleyen Derya Öztürk ise, "Maraş çöreği hoşumuza gitti, her geldiğimizde alıp götürüyoruz” dedi.

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