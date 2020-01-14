Kahramanmaraş'ın birbirinden leziz yemek tariflerini sizin için araştırdık
Kahramanmaraş, Türkiye'nin mutfağı en zengin şehirlerinden biri. Çorbasından kebabına, pilavından tatlısına çeşit çeşit yemekler, Kahramanmaraşlıların sofralarını süslüyor. Sizin için en güzel Kahramanmaraş yemeklerinden birkaçının tarifini derledik. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz Kahramanmaraş lezzetleri...
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Maraş usulü içli köfte tarifi
İçli köfte kadar esaslı lezzet zor bulunur. Ortadoğu’nun birçok ülkesinde de benzerleri yapılan içli köfte, Anadolu’da da farklı tariflerle hazırlanıyor. Biz bu kez Maraş usulü içli köfteyi denemek ve sizinle de paylaşmak istedik. İşte çok beğeneceğiniz Maraş içli köftesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…
Acem pilavı, Türk mutfağındaki İran esintili yemeklerden biri. Havuç, et ve baharatlarla lezzetlenen bu pilav, özellikle kutlama sofralarına çok yakışıyor. Kahramanmaraş mutfağına ait bir yemek olan Acem pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Bu pilavın bir başka Maraş mutfağı klasiği olan havuç ekşilemesi ile birlikte servis edildiğini de belirtip tarifimize geçelim...
Havuç ekşilemesi, Kahramanmaraş mutfağına ait bir tür salata. Adından da anlayabileceğiniz gibi havuca, sumak ya da nar ekşisi gibi bir sos ilave edilmesiyle yapılıyor. Genellikle Acem pilavının yanında servis edilen bu salatayı siz de evinizde kolayca yapıp sofranıza misafir edebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz havuç ekşilemesi tarifimiz…
Dolmalar ve sarmalar mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Türkiye’nin neredeyse her yöresinde özel bir dolma ya da sarma tarifiyle karşılaşmak mümkün. Bu tarifimiz de Kahramanmaraş mutfağından Maraş dolması. Kuru sebzeler, asma yaprağı ve mor havuçla yapılan Maraş dolması, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Pişirme aşamaları biraz uzun gibi görünebilir ancak ortaya çıkan lezzet muazzam. Mutlaka denemelisiniz. İşte Maraş dolması tarifimiz…
Keşkek Anadolu’nun farklı yörelerinde, özel günlerde yapılan etli ve buğdaylı bir yemek. Keşkek Kahramanmaraş mutfağında da helise olarak biliniyor. Düdüklü tencerede daha kısa sürede ve daha kolay pişen helisenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık deyip tarifimize geçiyoruz…
Kahramanmaraş mutfağına ait benzersiz bir lezzet olan ekşili çorba, özellikle kış aylarında sofralarınızın vazgeçilmezleri arasına girecek çünkü buğday ve baklagillerle yapılan bu çorba hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Adını içine eklenen sumak ekşisinden alan ekşili çorbayı siz de bir kez denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz. İşte nefis ekşili çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Maraş dondurması Türkiye’nin en tanınmış lezzetlerinden. Kıvamıyla tadıyla bir yiyenin bir daha vazgeçemediği Maraş dondurmasının uzmanı çok sayıda mekan var. Ancak siz isterseniz bu dondurmayı evde de yapabilirsiniz. Biraz zahmetli olsa da lezzetiyle her şeyi unutturan Maraş dondurmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Ekşili et kabağı sulusu Kahramanmaraş mutfağına ait nefis bir yemek. Genellikle döğme pilavıyla birlikte servis edilen ekşili et kabağı sulusu, düğünlerde misafirlere ikram edilen yemeklerden. Siz de bu enfes yöresel lezzetle tanışmak istiyorsanız çok doğru yere geldiniz. İşte ekşili et kabağı sulusunun malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Çöş börek, Kahramanmaraş mutfağına ait bir tür hamur işi yemeği. Maraş mantısı olarak da biliniyor. Kıymalı iç harcı kullanılarak yapılan çöş börek, sarımsaklı keçi yoğurduyla servis ediliyor. Özetle hamur işlerini özellikle de mantıyı sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir yemek. Siz de evinizde çöş börek yapmak isterseniz malzeme listesi ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Kırma, Kahramanmaraş’ta üzüm şerbeti ve irmikle yapılan bir tür tatlı. Kaynayan üzüm şerbetine irmik eklenip koyulaştırılmasıyla elde edilen bu tatlı genellikle yağda kavrulduktan sonra yufka ekmeğine dürüm yapılarak yeniyor. Biz bu kez sizin için cevizli kırma tatlısının tarifini hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun…
Kebaplar Türkiye’nin dört bir yanında etle yapılan yemek çeşitlerinin başında geliyor. Bu seferki kebabımız ise Kahramanmaraş mutfağından yoğurtlu Maraş kebabı. Evde kolayca yapabileceğiniz bu enfes kebabı yanında Maraş mutfağının bir diğer klasiği ravanda şerbeti ile servis etmelisiniz. İşte yoğurtlu Maraş kebabının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Şerbetler, Selçuklulardan günümüze sofralarda yer alan sağlık ve lezzet deposu içecekler. Ravanda şerbeti de bunlardan biri. Kahramanmaraş mutfağına ait bir içecek olan ravanda şerbeti, salkımlardan dökülen ve hetif adı verilen yaş üzüm taneleriyle yapılıyor. Bir-iki gün içinde olgunlaşıp içilebilir kıvama gelen ravanda şerbetinin yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Sulu yağlı köfte, Kahramanmaraş mutfağına ait nefis bir yemek. Adını köftenin ortasındaki çukurlara dolan yağdan alan sulu yağlı köfte, sömelek olarak da biliniyor. Bu nefis köfteyi siz de sofranızda misafir etmek isterseniz tek ihtiyacınız aşağıda bulunan malzeme listesi ve tarif. Yapılış aşamalarını tek tek anlattığımız sulu yağlı köfteyi çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Hazır çorbaların atası tarhana, ülkemizde farklı yörelerde farklı şekillerde yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Maraş tarhanası. Kağıt inceliğinde tabakalar halinde kurutulan Maraş tarhanasının çorbası çok lezzetli oluyor. Peki Maraş tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte nefis tarifimiz…
Ürtmek, Kahramanmaraş ağzında yeşil soğana verilen isim. Ürtmekli çökelek böreği de tahmin edebileceğiniz üzere Kahramanmaraş mutfağına ait bir lezzet. Hazırlaması da pişirmesi de oldukça pratik olan bu böreği siz de evinizde kolayca yapabilir, kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofranızı yöresel lezzetlerle donatabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz ürtmekli çökelek böreği tarifimiz…
İlendi Kahramanmaraş mutfağına ait bir tür reçel. Bizim tarifimizde malzeme olarak kuru incir kullandık ancak siz karpuz kabuğuyla da ilendi yapabilirsiniz. Bunun için kabuğun yeşil kısımlarını kesip beyaz kısımlarını kullanmalısınız. Üzüm pekmeziyle yapılan incir ilendisinin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu da hatırlatıp tarifimize geçelim. Afiyet olsun…
Çullama Kahramanmaraş mutfağına ait bir şerbetli tatlı ve yörede “bastık” olarak anılan pestille yapılıyor. Çullama için pestil parçaları bir tür hamurla kaplanıp yağda kızartıldıktan sonra şerbete bulanarak servis ediliyor. Bu ilginç ve bir o kadar lezzetli tatlıyı siz de evinizde denemek isterseniz çullama tarifimiz aşağıda sizi bekliyor. Afiyet olsun…
Hapısa, Kahramanmaraş mutfağına ait basit bir tatlı. Daha doğrusu Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı isimlerle karşımıza çıkan pekmezli, nişastalı tatlıların Kahramanmaraş mutfağındaki versiyonu. Üzerinde ceviziyle oldukça lezzetli bir hal alan hapısayı dilerseniz kahvaltılarda da tüketebilirsiniz. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve hapısanın tarifine geçelim. Şimdiden elinize sağlık…