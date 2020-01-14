Kahramanmaraş'ın birbirinden leziz yemek tariflerini sizin için araştırdık

Ekşili çorba tarifi Kahramanmaraş mutfağına ait benzersiz bir lezzet olan ekşili çorba, özellikle kış aylarında sofralarınızın vazgeçilmezleri arasına girecek çünkü buğday ve baklagillerle yapılan bu çorba hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Adını içine eklenen sumak ekşisinden alan ekşili çorbayı siz de bir kez denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz. İşte nefis ekşili çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…