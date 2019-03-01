Kadim kent Diyarbakır'ın kayıp lezzetlerinin peşinde

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tencere yemeklerinin en sevilenlerinden yahni, hem beyaz hem de kırmızı etle yapılabiliyor. Her ne kadar kış yemeği gibi görülse de yahni, mevsimden bağımsız bir lezzet. Peki, yahni nasıl yapılır? İşte, arpacık soğanlı tavuk yahnisi ve fesleğenli patates püresi tarifi
Türk şef Cihan Kıpçak, son iki yıldır "Oscar Ödülleri" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödülü olan "Akademi Ödülleri" gecesinde yemek sofralarını Türk yemekleriyle donatıyor.