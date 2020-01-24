Japonya'da tüketimi zorunlu! Şifa deposu mor ekmeğin üretimi Ankara'da başladı

Karakaş, şunları söyledi: "Japonya'da tüketimi zorunlu olan mormiks özünü sadece ekmek değil farklı ürünler ile de sofralara taşımak istiyoruz. Mormiks özü bulunan simit, poğaça, baklava gibi ürünleri de satışa sunacağız. Vatandaşların ilgisinden memnunuz ancak artan bu ilgi nedeniyle tüketicileri de sahte ürünler konusunda uyarmak gerekir. Ekmeğe limon sıktığınızda rengi kırmızıya dönüşürse ürünün doğallığı anlaşılabilir ve gönül rahatlığıyla tüketilebilir."