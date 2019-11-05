İzmit simidi de coğrafi işaretli lezzetlerimiz arasına girdi

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İstanbul ve Tekirdağ’da ıspanak yiyen çok sayıda kişi zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Doç. Dr. Seda Genç, sebze ve meyveleri doğru yıkamanın önemli olduğunu söyledi. Genç, ürünlerin, tarımsal verimliliği artırmak için kullanılan, kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarından arındırılması gerektiğini belirtti.
Özellikle düğünlerde yapılan, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan keşkek, ağır, hatırlı misafirlere yapılan özel bir yemektir. Yurdumuzun birçok yöresinde yapılan keşkek, Anadolu'da yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte temel olarak yarma buğday ve etten yapılır. Peki, keşkek nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte, adım adım tavuklu keşkek tarifi…