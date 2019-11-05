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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
05 Kasım 2019 - 11:47,

İzmit simidi de coğrafi işaretli lezzetlerimiz arasına girdi

Kocaeli Ticaret Odası’nın girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ’İzmit simidi’, coğrafi işaret belgesi aldı.

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Kocaeli Ticaret Odası’nın girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ’İzmit simidi’, coğrafi işaret belgesi aldı. İzmit simidinin, kendine özgü tadı ve gevrekliği olduğunu belirten İzmitli fırıncılar, "İzmit simidine coğrafi işaret belgesinin alınması hepimizi çok mutlu etti. İzmit simidinin bir marka haline gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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İzmit’te hamuru pekmezle harmanlandıktan sonra üzerine susam eklenerek yapılan İzmit simidi, Kocaeli Ticaret Odası’nın çalışmaları kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığınca coğrafi işaret belgesine kavuştu.

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Özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında bulunan meşhur İzmit simidinin aynı zamanda sucuklu, kaşarlı, zeytinli, çikolatalı gibi çeşitleri de bulunuyor.

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İzmit simidinin kendine has lezzeti olduğunu söyleyen simit ustası Özertem Erdem, "20 yıllık simit ustasıyım. Pekmez, susam, maya, un, tuz karışımıyla İzmit simidi yapılıyor. Pişme süresi de çok önemli bir ayrıntı ve İzmit lezzetinin simidi buradan geliyor. İlgi çok büyük simide ve vatandaşı memnun edebiliyorsak ne mutlu bize. İzmit simidinin dışarıda tanıtılması da çok önemli, fakat şu anda dışarıdan bu işe talep yok. Damak tadı çok önemli ve bunun farkını tüketicimiz kolaylıkla ayırt edebiliyor" dedi.

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Her yerde simit yediğini fakat İzmit’in simidinin lezzetini başka bir yerde bulamadığını söyleyen Süeyda Aydemir, "İzmitliyim ve senelerdir bu simidi alır tüketiriz. İzmir’e giderken de 4-5 tane alıp üniversitede okuyan kızıma götürürüm. İzmir’de, Aydın’da, Konya’da her yerde simit yedim ama bu lezzeti bulamadım. Adıyaman’a giden polis arkadaşım vardı. Beni arayıp İzmit simidi istiyordu. Ayrıca İzmit simidinin tescili için geç bile kalındı" diye konuştu.

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Simit denince akla İzmit simidi geldiğini ifade eden Yalçın Akgündüz, "İzmitli olarak bizim en sevdiğimiz yiyeceklerden biri de simit. İzmit’in simidi gerçekten diğer illerdeki simitlere göre çok farklı. İşim gereği farklı illere de gidiyorum. Gittiğim yerlerde de simit yiyorum ama hiçbiri İzmit simidinin yerini tutmuyor. Pekmezinden midir yoksa yapılışından mıdır ama simit denilince her yerde İzmit simidi akla geliyor" dedi.

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Özellikle pazar günü kahvaltı için simit aldıklarını belirten Selçuk Söyle, şöyle konuştu:

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"İzmit simidinin güzel gevrek bir tadı var ve çok hoşumuza gidiyor. Biz öğrenci olduğumuz için her zaman simidi yiyebiliriz. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde de yiyoruz. İzmir’de bulundum ve orada da gevrek yedim ama İzmit simidi daha güzel, daha gevrek ve daha taze."

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