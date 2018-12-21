İzmir'in meşhur lezzeti lokma için yarışıyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Cheesecake nasıl yapılır sorusunun yanıtı, tatlıya hayır diyemeyen vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Farklı doku ve damak tatlarına hitap eden cheesecake tarifini sizler için hazırladık. işte detaylar.
Yılbaşına 10 gün kala, yılbaşı sofrası hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler kolay ve lezzetli bir yılbaşı hindisi tarifi arıyor. Ancak elbette hindi tek başına olmaz. Yılbaşı hindisinin en güzel eşlikçisi kestaneli iç pilavdır. Zaman zaman hindinin içine doldurularak da pişirilen kestaneli iç pilav nasıl yapılır biliyor musunuz? Eğer yılbaşı hindisinin yanına nefis bir eşlikçi arıyorsanız, nefis kestaneli iç pilav tarifi sizin için hemen aşağıda…