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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
27 Ekim 2019 - 17:41,

İzmir'de nar ekşisi zamanı!

İzmir’in Aliağa ilçesinde kışa hazırlık yapan kadınlar, özellikle yemek ve salatalara ekşi bir tat vermek için kullanılan ve üretimi oldukça zahmetli olan nar ekşisini imece usulü yapıyor.

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Aliağa’da ev kadınlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine destek için her yıl kış öncesi yaptığı nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı. Çıtak Mahallesi kadınlarının bin bir emekle ürettiği nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu, birçok zahmetli süreci içeriyor.

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Yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Bölgede ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor.

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Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor. Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor.

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Ezerek çıkarılan nar suyu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Yaklaşık 10-15 kilogram nardan 1 kilogram elde edilebilen nar ekşisi soğutularak şişeleniyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev kadınları, ihtiyaç fazlası nar ekşisinin litresini 40 liradan satıyor.

5“MEŞAKKATLİ İŞ”

“MEŞAKKATLİ İŞ”

Çıtak Mahallesi Muhtarı Üstün Güleç, dalından topladıkları narın zahmetli yolculuktan sonra sofralarına nar ekşisi olarak geldiğini söyledi.

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Köylerinde uzun yıllardan beri süregelen nar ekşisinin her evde tamamen doğal olarak içine hiçbir katkı maddesi koymadan kaynatıldığını belirten Muhtar Güleç, “Bu sene de 2019 yılı nar sezonumuz başlamıştır. Nar ekşimizle ünlü Çıtak Mahallemiz 100 yılı geçkindir bu işi yapmaktadır. Nar ekşimizi çevre illerden, çevre köylerden, çevre ilçelerden almaya gelirler. Köyümüz yeşillik ve narıyla ünlü bir köydür. Nar ekşilerini imece usulü ile komşularımızla birlikte hep beraber sırayla yapıyoruz" diye konuştu.

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Fotoğraf: Ingimage /
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