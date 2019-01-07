İzlediği bir televizyon dizisi hayatını değiştirdi: O bugün ödüllü bir şef

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türkiye'de eğitim gören Somalili 3 öğrencinin Ankara'da açtığı restoran, "Somali mutfağını" başkente taşıdı. Öğrencilerin "Somali Sofrası" ismini verdiği restoran, başkentte Somali'ye özgü yemeklerin yapıldığı ilk mekan olma özelliği taşıyor. Somali mutfağının Ankaralılara tanıtıldığı bu restoranda, ülkelerine özlem duyan Afrikalılar da tattıkları geleneksel lezzetlerle bir nebze olsun ülkelerine duydukları hasreti gideriyor. Restoranda, baharatın bol miktarda kullanıldığı Somali usülü etli pilav, samosa, etli makarna ve et kavurma gibi çok sayıda lezzeti tatmak mümkün.
Gaziantep mutfağı denince aklımıza genellikle çeşit çeşit tatlılar ve kebaplar geliyor. Ancak Antep mutfağı bununla sınırlı değil. Nitekim, gastronomi dalında UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmiş olması da Gaziantep yemeklerinin aslında ne kadar çeşitli olduğunun bir göstergesi adeta… Bugün sizin için Antep’in en meşhur lezzetlerinden biri olan nohut dürümünü mercek altına aldık. “Nohut dürümü nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?” sorularına cevap aradık. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi bir yere mutlaka kaydedin…