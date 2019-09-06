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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
İHA
06 Eylül 2019 - 10:44,

İzin günlerinde hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin her yerinde aranan bir usta

Bursa'da memur olarak çalışırken izinli günlerinde arkadaşları arasında yaptığı cağ döneri çok beğenilen Ahmet Bektaş, şimdi yurdun her yerinde aranan bir usta oldu.

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Bursa'da memur olarak çalışırken izinli günlerinde arkadaşları arasında yaptığı cağ döneri çok beğenilen Ahmet Bektaş, şimdi yurdun her yerinde aranan bir usta oldu.

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Ahmet Bektaş, uzun yıllar memur olarak çalıştı. Hafta sonu meraklı olduğu cağ döneri arkadaşları arasında pişirmeye başladı. Bektaş'ın döneri o kadar beğenildi ki, şimdi Türkiye'nin her yerinden özel günlerde cağ döner pişirme teklifi geliyor.

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Bir gün önceden hazırladığı etleri özel sosuyla karıştıran usta, odun ateşinde ağır ağır pişirdiği cağ döneri müşterilerine ikram ediyor. Yaptığı döner o kadar beğeniliyor ki, bir porsiyon yemek isteyen lezzeti karşısında iki porsiyon yiyor. En son Bursa'da sevgi evlerinde kalan koruma altındaki çocuklar için ücretsiz cağ döner pişiren Ahmet Bektaş'ın etleri kısa süre içinde tükendi. Çocuklar ustanın dönerini çok beğendiklerini söyleyerek teşekkür etti.

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Bu işi hobi olarak yapmaya başladığını, ancak gelen teklifler üzerine profesyonel boyuta taşıdığını ifade eden Ahmet Bektaş, "Bu işe ilk başlarda arkadaşlarımla neşeli vakit geçirmek ve cağ kebap yapmak için başladım. Yaptığım cağ kebap arkadaşlarım arasında çok beğenildi. Sonra başka yerlerden de bize pişir denmeye başlandı. Hobi olarak başladığım bu işi profesyonel zemine taşıdım. Şimdi Türkiye'nin her yerinden özel günlerde cağ kebabı pişirme teklifi geliyor. Ben sadece şu an Bursa'daki teklifleri değerlendiriyorum. Bugün de koruma altındaki çocuklarımıza hazırladığımız cağ kebabımızı kestik, çok beğendiler" dedi.

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