İstanbul'un kebap merkezi Fatih'in en iyi kebapçıları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir Haberleriİstanbul'un kebap merkezi Fatih'in en iyi kebapçıları
GeriNerede Ne Yenir İstanbul'un kebap merkezi Fatih'in en iyi kebapçıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Instagram
22 Şubat 2019 - 13:22,

İstanbul'un kebap merkezi Fatih'in en iyi kebapçıları

Mardin’den Siirt’e birçok yörenin yemeklerini bulabileceğiniz Fatih'in en beğenilen mekanları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/11

İstanbul'da kebap çeşitlerini yiyebileceğiniz birçok mekan mevcut. Özellikle Fatih, kebapçılarıyla ünlü bölgelerin başında geliyor. O kadar ki özellikle hafta sonları bu çevrede sokakları muhteşem bir kebap kokusu kaplıyor.

2/11

Mardin’den Siirt’e birçok yörenin yemeklerini bulabileceğiniz bu bölgeye İstanbul’un kebap merkezi dense yanlış olmaz. İşte Fatih’in ünlü kebapçıları...

3/11Kilisli Kebapçı Ali Usta

Kilisli Kebapçı Ali Usta

Kapalıçarşı'da, sade ve gösterişsiz dizaynıyla oldukça sıcak bir yer. Porsiyon açısından sizi oldukça memnun edecek. Gidenlerin müdavimi olma sebebi ise Mardin kebabı. Kesinlikle denemelisiniz. Yemeğin üzerine bir de künefe yemeyi unutmayın.

4/11Küçük Sait İskender Kebapçısı

Küçük Sait İskender Kebapçısı

Küçük Sait İskender Kebap dizaynıyla tam bir esnaf lokantası havasına sahip, çok samimi bir mekan. Çalışanlar da oldukça güler yüzlü. Yemekten önce gelen meze ikramının yanındaki sıcak ekmekler, müşterilere gösterilen ilginin bir yansıması. İskender’ini kesinlikle denemelisiniz.

5/11Kebapçı Murat

Kebapçı Murat

Müşterilerine gösterdikleri ilgi, yemeklerinin lezzeti ve bol ikramlarıyla müdavimi olacağınız bir başka mekan da Kebapçı Murat. Fıstık kebabını ve beytiyi tartışmasız İstanbul'da en iyi yapan yerlerden biri. Yanında, bakır bardaklarda gelen açık ayrandan içmeyi ve üzerine irmik helvası yemeyi unutmayın.

6/11Siirt Şeref Büryan

Siirt Şeref Büryan

Siirt'e özel bir lezzet olan büryan kebabının çok fazla seveni var. İstanbul'da bu konuda en iyilerden biri de kesinlikle, Siirt Şeref Büryan. Gidenin muhakkak bir daha gitmek istediği bu mekan, sade ve ferah dekorasyonuyla da akılda kalıyor.

7/11Şeyhmuz Kebap Evi

Şeyhmuz Kebap Evi

Çemberlitaş ve Beyazıt arasında, oldukça samimi ve sıcak bir ortamı olan Şeyhmuz Kebap Evi adeta geçmişten günümüze ışınlanmış bir esnaf lokantası gibi. En ünlü yemeği ise fotoğraftaki Şeyhmuz kebabı. Bu kebap başka herhangi bir yerde tadamayacağınız bir lezzet. Kesinlikle denemeniz gereken yerlerden.

8/11Şanlı Mangal Kebap

Şanlı Mangal Kebap

Ocakbaşı konseptiyle oldukça başarılı ve ismini duyurmayı başarmış bir yer Şanlı Mangal. Servis gayet hızlı ve çalışanlar oldukça ilgili. Eğer giderseniz çok fazla düşünmeden bir karışık tabak söyleyin. Böylece birçok farklı çeşidin tadına bakabilir, bütün kebaplar konusunda ne kadar başarılı olduklarını anlayabilirsiniz.

9/11Öz Kilis Kebap Salonu

Öz Kilis Kebap Salonu

Öz Kilis Kebap Salonu ailenizle gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz yerlerden. Mekan, İstanbul'daki en eski kebapçıların başında geliyor. Eğer mevsimiyse şiveydiz çorbasından kesinlikle için. Farklı bir lezzet arıyorsanız oruk kebabını deneyin.

10/11Sur Ocakbaşı

Sur Ocakbaşı

Ferah bir dekorasyona sahip, klasik bir ocakbaşı Sur. Her zaman kalabalık olmasına rağmen, servisler hiçbir zaman gecikmiyor. Birçok yerde yiyebileceğiniz Adana'yı, burada yedikten sonra hakkında fikriniz değişecek. Kendilerine özgü irmikli tatlılarını denemeden buradan ayrılmayın.

11/11Tarihi Sultan Sofrası

Tarihi Sultan Sofrası

Yemekten sonra bazı akşamlar sıra gecesi konsepti ile oldukça eğlenceli hale gelen Tarihi Sultan Sofrası, özellikle ramazan aylarında yer bulmanın zor olduğu yerlerden. Yapması meşakkatli ve lezzetli olan testi kebabını denemek için en doğru yerlerin başında geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Samsa nedir? Samsa böreği nasıl yapılır?

Samsa veya samsa böreği Güney Asya ülkeleri Hindistan, Pakistan ve Nepal'de çokça tüketilen, Portekiz ve Doğu Afrika'ya da yayılmış bir börek çeşididir. Tarihi kayıtlardan Eski Pers İmparatorlarının da sevdiği bir yiyecek olduğu anlaşılmış ve bu nedenle geçmişinin en azından MÖ 500'lerden daha eskiye uzandığı tahmin edilmiştir. Peki, samsa nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Köz patlıcanlı sarma köfte nasıl yapılır? İşte tarifi

Patlıcan yemeklerine yeni bir alternatif arayanlar için hem damaklara hem de göze hitap eden bir öneriniz var: Köz patlıcanlı sarma köfte tarifi. Fırından çıkan köz patlıcanlı köfte, beşamel sosla buluşuyor, sofraları şenlendiriyor. İşte, köz patlıcanlı sarma köfte tarifi.

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git