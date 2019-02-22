İstanbul'un kebap merkezi Fatih'in en iyi kebapçıları

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Samsa veya samsa böreği Güney Asya ülkeleri Hindistan, Pakistan ve Nepal'de çokça tüketilen, Portekiz ve Doğu Afrika'ya da yayılmış bir börek çeşididir. Tarihi kayıtlardan Eski Pers İmparatorlarının da sevdiği bir yiyecek olduğu anlaşılmış ve bu nedenle geçmişinin en azından MÖ 500'lerden daha eskiye uzandığı tahmin edilmiştir. Peki, samsa nasıl yapılır?
Patlıcan yemeklerine yeni bir alternatif arayanlar için hem damaklara hem de göze hitap eden bir öneriniz var: Köz patlıcanlı sarma köfte tarifi. Fırından çıkan köz patlıcanlı köfte, beşamel sosla buluşuyor, sofraları şenlendiriyor. İşte, köz patlıcanlı sarma köfte tarifi.