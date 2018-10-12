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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Foursquare
12 Ekim 2018 - 10:50,

İstanbul'un kebap başkenti Fatih'in en ünlü kebapçıları

İstanbul'da kebap denince ilk akla gelen yerlerden biri şüphesiz Fatih. Özellikle pazar günleri İstanbul'un dört bir yanından yüzlerce insan kebap yemek için Fatih'e akın ediyor. Mis gibi kebap kokularının sokaklara taştığı Fatih'in en bilinen ve sevilen adreslerini sizler için derledik. Şimdiden afiyet olsun!

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İstanbul'da kebap çeşitlerini yiyebileceğiniz birçok mekân mevcut. Özellikle Fatih, kebapçılarıyla ünlü bölgelerin başında geliyor.

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İşte Fatih’in ünlü kebapçıları...

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Kilisli Kebapçı Ali Usta

Kapalıçarşı'da, sade ve gösterişsiz dizaynıyla oldukça sıcak bir yer. Porsiyon açısından sizi oldukça memnun edecek. Gidenlerin müdavimi olma sebebi ise Mardin kebabı. Kesinlikle denemelisiniz. Yemeğin üzerine bir de künefe yemeyi unutmayın.

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Küçük Sait İskender Kebapçısı

Küçük Sait İskender Kebap dizaynıyla tam bir esnaf lokantası havasına sahip, çok samimi bir mekân. Çalışanlar da oldukça güler yüzlü. Yemekten önce gelen meze ikramının yanındaki sıcak ekmekler, müşterilere gösterilen ilginin bir yansıması. İskender’ini kesinlikle denemelisiniz.

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Kebapçı Murat

Müşterilerine gösterdikleri ilgi, yemeklerinin lezzeti ve bol ikramlarıyla müdavimi olacağınız bir başka mekân da Kebapçı Murat. Fıstık kebabını ve beytiyi tartışmasız İstanbul'da en iyi yapan yerlerden biri. Yanında, bakır bardaklarda gelen açık ayrandan içmeyi ve üzerine irmik helvası yemeyi unutmayın.

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Siirt Şeref Büryan

Siirt'e özel bir lezzet olan büryan kebabının çok fazla seveni var. İstanbul'da bu konuda en iyilerden biri de kesinlikle, Siirt Şeref Büryan. Gidenin muhakkak bir daha gitmek istediği bu mekân, sade ve ferah dekorasyonuyla da akılda kalıyor.

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Şeyhmuz Kebap Evi

Çemberlitaş ve Beyazıt arasında, oldukça samimi ve sıcak bir ortamı olan Şeyhmuz Kebap Evi adeta geçmişten günümüze ışınlanmış bir esnaf lokantası gibi. En ünlü yemeği ise fotoğraftaki Şeyhmuz kebabı. Bu kebap başka herhangi bir yerde tadamayacağınız bir lezzet. Kesinlikle denemeniz gereken yerlerden.

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Şanlı Mangal Kebap

Ocakbaşı konseptiyle oldukça başarılı ve ismini duyurmayı başarmış bir yer Şanlı Mangal. Servis gayet hızlı ve çalışanlar oldukça ilgili. Eğer giderseniz çok fazla düşünmeden bir karışık tabak söyleyin. Böylece birçok farklı çeşidin tadına bakabilir, bütün kebaplar konusunda ne kadar başarılı olduklarını anlayabilirsiniz.

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Öz Kilis Kebap Salonu

Öz Kilis Kebap Salonu ailenizle gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz yerlerden. Mekân, İstanbul'daki en eski kebapçıların başında geliyor. Eğer mevsimiyse şiveydiz çorbasından kesinlikle için. Farklı bir lezzet arıyorsanız oruk kebabını deneyin.

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Sur Ocakbaşı

Ferah bir dekorasyona sahip, klasik bir ocakbaşı Sur. Her zaman kalabalık olmasına rağmen, servisler hiçbir zaman gecikmiyor. Birçok yerde yiyebileceğiniz Adana'yı, burada yedikten sonra hakkında fikriniz değişecek. Kendilerine özgü irmikli tatlılarını denemeden buradan ayrılmayın.

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Tarihi Sultan Sofrası

Yemekten sonra bazı akşamlar sıra gecesi konsepti ile oldukça eğlenceli hale gelen Tarihi Sultan Sofrası, özellikle ramazan aylarında yer bulmanın zor olduğu yerlerden. Yapması meşakkatli ve lezzetli olan testi kebabını denemek için en doğru yerlerin başında geliyor.

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Mini Türk Mutfağı - Mini İskender

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Mini Türk Mutfağı - Mini Kumpir

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Fotoğraflar: Alamy /
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