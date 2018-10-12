İstanbul'un kebap başkenti Fatih'in en ünlü kebapçıları
İstanbul'da kebap denince ilk akla gelen yerlerden biri şüphesiz Fatih. Özellikle pazar günleri İstanbul'un dört bir yanından yüzlerce insan kebap yemek için Fatih'e akın ediyor. Mis gibi kebap kokularının sokaklara taştığı Fatih'in en bilinen ve sevilen adreslerini sizler için derledik. Şimdiden afiyet olsun!
İstanbul'da kebap çeşitlerini yiyebileceğiniz birçok mekân mevcut. Özellikle Fatih, kebapçılarıyla ünlü bölgelerin başında geliyor.
Küçük Sait İskender Kebap dizaynıyla tam bir esnaf lokantası havasına sahip, çok samimi bir mekân. Çalışanlar da oldukça güler yüzlü. Yemekten önce gelen meze ikramının yanındaki sıcak ekmekler, müşterilere gösterilen ilginin bir yansıması. İskender’ini kesinlikle denemelisiniz.
Küçük Sait İskender Kebapçısı
Müşterilerine gösterdikleri ilgi, yemeklerinin lezzeti ve bol ikramlarıyla müdavimi olacağınız bir başka mekân da Kebapçı Murat. Fıstık kebabını ve beytiyi tartışmasız İstanbul'da en iyi yapan yerlerden biri. Yanında, bakır bardaklarda gelen açık ayrandan içmeyi ve üzerine irmik helvası yemeyi unutmayın.
Kebapçı Murat
Çemberlitaş ve Beyazıt arasında, oldukça samimi ve sıcak bir ortamı olan Şeyhmuz Kebap Evi adeta geçmişten günümüze ışınlanmış bir esnaf lokantası gibi. En ünlü yemeği ise fotoğraftaki Şeyhmuz kebabı. Bu kebap başka herhangi bir yerde tadamayacağınız bir lezzet. Kesinlikle denemeniz gereken yerlerden.
Şeyhmuz Kebap Evi
Ocakbaşı konseptiyle oldukça başarılı ve ismini duyurmayı başarmış bir yer Şanlı Mangal. Servis gayet hızlı ve çalışanlar oldukça ilgili. Eğer giderseniz çok fazla düşünmeden bir karışık tabak söyleyin. Böylece birçok farklı çeşidin tadına bakabilir, bütün kebaplar konusunda ne kadar başarılı olduklarını anlayabilirsiniz.
Şanlı Mangal Kebap
Ferah bir dekorasyona sahip, klasik bir ocakbaşı Sur. Her zaman kalabalık olmasına rağmen, servisler hiçbir zaman gecikmiyor. Birçok yerde yiyebileceğiniz Adana'yı, burada yedikten sonra hakkında fikriniz değişecek. Kendilerine özgü irmikli tatlılarını denemeden buradan ayrılmayın.
Sur Ocakbaşı
Yemekten sonra bazı akşamlar sıra gecesi konsepti ile oldukça eğlenceli hale gelen Tarihi Sultan Sofrası, özellikle ramazan aylarında yer bulmanın zor olduğu yerlerden. Yapması meşakkatli ve lezzetli olan testi kebabını denemek için en doğru yerlerin başında geliyor.
Tarihi Sultan Sofrası