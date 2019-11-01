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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriNerede Ne Yenir İstanbul’un bağımlılık yapan kahvaltıcıları!
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Nerede Ne Yenir
01 Kasım 2019 - 14:22,

İstanbul’un bağımlılık yapan kahvaltıcıları!

Kahvaltı, birçok insan tarafından en sevilen öğün. Birbirinden lezzetli peynir ve reçel çeşitleri, kaymak ve bal ikilisinin efsanevi aşkı, omletlerin ve menemenlerin damakta kalan nefis tatları, poğaçalar ve sıcacık ekmeklerle donatılmış bir sofra, her şeyi unutmak için yeter de artar bile.

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Geceleri uykuya dalarken sabah yapacağınız şahane kahvaltıyı düşünenlerdenseniz, size İstanbul’un dört bir yanından muhteşem kahvaltı mekânı önerilerimiz var.

Bu bir ilandır.

EN UYGUN MEKÂNI SEÇMEK VE İNDİRİMLİ ÖDEME FIRSATINDAN FAYDALANMAK İÇİN TIKLAYIN
2Cafe 5. Cadde Life

Cafe 5. Cadde Life

Boğaz manzarasının, kahvaltının ve sabahların tadını burada çıkarın. Üsküdar, Salacak’taki Cafe 5. Cadde Life’ın, bir yandan İstanbul’un güzelliğini yaşatan bir yandan da lezzetli ve bol çeşitli kahvaltısını mutlaka denemelisiniz.

3Symbola Bosphorus İstanbul-Aurora Restaurant

Symbola Bosphorus İstanbul-Aurora Restaurant

İstanbul’un merkezinde Ortaköy’de muhteşem bir mekânda, nefis bir kahvaltı deneyimi sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Symbola Bosphorus İstanbul'da Ortaköy’ün büyülü atmosferinde olmanın tadını, nefis kahvaltılıklarla çıkaracaksınız.

4Niyazibey Tuzla Marina

Niyazibey Tuzla Marina

Sabahların vazgeçilmezi kahvaltı keyfi; Niyazibey Tuzla Marina’da sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Çeşit çeşit kahvaltılık lezzetlerle masalarda tam bir şölene dönüşen bu fırsatı kaçırmayın.

5Fatih Cadde Cafe ve Teras

Fatih Cadde Cafe ve Teras

Eşsiz Fatih Camii manzarası ve Fatih Cadde Cafe ve Teras’ın kaliteli hizmet kadrosu, tadını damaklarda bırakan zengin serpme kahvaltısıyla gününüzü güzelleştirmeye var mısınız?

6Qubbe Life

Qubbe Life

Gaziosmanpaşa Qubbe Life’da, birbirinden güzel lezzetlerin bir arada olduğu enfes kahvaltılıklarla dolu masalarda tam bir ziyafet yaşayacaksınız. Sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz bu özel zamanların tadı damağınızda kalacak!

7Natural Garden Beykoz

Natural Garden Beykoz

Beykoz’un sıcacık atmosferinde, bambaşka bir mekânda güzel bir öğün sizleri beklemekte. Beykoz’da hem şehrin içinde hem de doğayla iç içe olan Natural Garden, kahvaltılarınızın favori adresi olacak.

8Sheraton İstanbul Ataköy Hotel

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel

Hafta sonu sabahlarının tadını, sevdiklerinizle birlikte geç saatlere kadar kahvaltı sofrasında çıkarmayı seviyorsanız, Sheraton Ataköy’de deniz, havuz ve yemyeşil manzaraya karşı kahvaltı tam size göre.

9Anastasia Meziki Hotel Büyükada

Anastasia Meziki Hotel Büyükada

Büyükada’nın büyüleyici atmosferinde tertemiz ada havası almak, sessiz sakin huzur verici bir gün geçirmek size de muhteşem bir fikir gibi geliyor mu? Güne tarihi bir köşkte; Anastasia Meziki Hotel’de enfes kahvaltı lezzetleriyle renklenen masalarda başlamak paha biçilemez.

10CVK Hotel Taksim

CVK Hotel Taksim

Yeni haftaya başlamanın en güzel yolu şahane bir kahvaltıdan geçer. Aradığınız tüm lezzetleri fazlası ile bulacağınız CVK Taksim, zengin menüsü ve birbirinden özel lezzetlerle masanızı süsleyecek.

11Moda Spor Kulübü

Moda Spor Kulübü

Şimdi çeşidi bol, açık büfe kahvaltılar çok moda. E tabii ki bu kahvaltı nerede, Moda’da! Şimdi, tüm ailenin bir arada olduğu, sofrada kuş sütünün eksik olmadığı, yumurtasından sucuğuna, tereyağından balına has Türk kahvaltısına yeniden dönüş var. Moda Spor Kulübü’nde şahane bir kahvaltıya davetlisiniz.

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Bu birbirinden nefis kahvaltı menülerinden biriyle gününüzü şenlendirmek için hemen aşağıdaki linke tıklayarak leziz kahvaltıları, indirimli fiyatlarla alın. Afiyetler olsun.

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Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın

Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...

Fotoğraf: Ingimage /
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Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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