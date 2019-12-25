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Lezizz Menüler
25 Aralık 2019 - 11:26,

İstanbul'da yemek denince ilk akla gelen lezzetler onlar

İstanbul Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir yanından lezzetlerin buluşma noktası ancak adı İstanbul'la özdeşleşmiş nefis yemeklerimiz de mevcut. Sizin için sokak lezzeti, saray lezzeti demedik, İstanbul'un nefis tatlarını bir araya getirdik. İşte çok beğeneceğiniz İstanbul yemekleri...

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1Islak hamburger tarifi

Islak hamburger tarifi

Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" cevabını verecektir, haklı olarak. Peki İstanbul'la özellikle de Taksim'le özdeşleşmiş bu enfes lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? "Evet" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin evde yapabileceğiniz mükemmel ıslak hamburger tarifi...

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2Lakerda tarifi

Lakerda tarifi

Bir balıkçıdan ya da mezeciden lakerda alabilirsiniz elbette ama evde yaptığınız lakerdanın yerini tutar mı? Bizce tutmaz… Üstelik lakerda yapmak da aslında oldukça kolay. Sizin için palamutla yapabileceğiniz geleneksel İstanbul usulü nefis bir lakerda tarifi hazırladık. Palamutun etini sert ve tatsız bulursanız, torik de kullanabilirsiniz. İşte nefis lakerda tarifimiz…

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3Kol böreği tarifi

Kol böreği tarifi

Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi…

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4Beyinli Beykoz kebabı tarifi

Beyinli Beykoz kebabı tarifi

Beyinli Beykoz kebabı, İstanbul mutfağına ait çok eski yemeklerden. Genelde salata olarak tüketilen kuzu beyniyle yapılan bu yemek, farklı lezzetler arayanlar için birebir. Farklı bir lezzet arayanlar ve sakatat severler bu yemeği mutlaka denemeli. İşte adım adım beyinli Beykoz kebabı tarifi…

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5İstanbul pilavı tarifi

İstanbul pilavı tarifi

Pilavlar mutfağımızın olmazsa olmazlarının başında geliyor. Türkiye’nin dört bir yanında birçok yöresel pilav tarifi bulunuyor. İstanbul pilavı da bu tariflerden biri. Badem, Antep fıstığı, safran ve zencefille lezzetlenen İstanbul pilavı özellikle kutlama sofralarına çok yakışıyor. Sizin için İstanbul pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Tek yapmanız gereken bu tarife göre adım adım ilerlemek. Çok beğeneceksiniz, şimdiden afiyet olsun…

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6Süzme saray aşuresi tarifi

Süzme saray aşuresi tarifi

Aşure geçmişten günümüze en sevilen tatlılarımızdan biri. Birçok kişi aşure dışındaki zamanlarda da aşureyi tatlı olarak yapmayı tercih ediyor. Sizin için bu kez Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bir aşure tarifi hazırladık. Süzme saray aşuresi adından da anlayabileceğiniz gibi buğdayın pişirildikten sonra süzülmesiyle elde ediliyor. Siz de bu farklı ama çok lezzetli aşureyi denemek isterseniz malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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7Sultanahmet köftesi tarifi

Sultanahmet köftesi tarifi

Sultanahmet köftesi adı İstanbul’la özdeşleşmiş lezzetlerden biridir. Yanında piyazıyla, turşusuyla, yumuşacık ekmeğiyle birlikte gelen bu köftelerin bir porsiyonu asla yetmez. Peki Sultanahmet köftesini evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? İşte çok beğeneceğiniz enfes Sultanahmet köftesi tarifi…

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8Bakla fava tarifi

Bakla fava tarifi

Fava kelimesi baklanın Latince adı ‘faba’dan İtalyanca ve İngilizce gibi dillere doğrudan girmiş bir kelime ve o dillerde de bakla anlamına geliyor. Bizde ise fava bakladan yapılan o nefis mezenin adı. Sizin için bu kez geleneksel İstanbul usulü bir bakla fava tarifi hazırladık. Özel günlerde sofralarınızı süsleyecek bu mezeyi mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Bakla sevmeyenlerin bile çok beğeneceği favanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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9Boza tarifi

Boza tarifi

Kış aylarının olmazsa olmazlarından, adı İstanbul'un Vefa semtiyle özdeşleşmiş, romanlara konu olmuş bozayı evinizde yapıp bütün kış bol bol tüketmeye ne dersiniz? Sizin için tam aslına uygun enfes bir boza tarifi hazırladık. Çok zorlanmadan yapıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bozanın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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