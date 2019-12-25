İstanbul'da yemek denince ilk akla gelen lezzetler onlar
İstanbul Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir yanından lezzetlerin buluşma noktası ancak adı İstanbul'la özdeşleşmiş nefis yemeklerimiz de mevcut. Sizin için sokak lezzeti, saray lezzeti demedik, İstanbul'un nefis tatlarını bir araya getirdik. İşte çok beğeneceğiniz İstanbul yemekleri...
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Islak hamburger tarifi
Sokak lezzetlerinin en güzeli ve en bize ait olanı hangisidir diye sorsak, çok kişi "Islak hamburger" cevabını verecektir, haklı olarak. Peki İstanbul'la özellikle de Taksim'le özdeşleşmiş bu enfes lezzeti evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? "Evet" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin evde yapabileceğiniz mükemmel ıslak hamburger tarifi...
Bir balıkçıdan ya da mezeciden lakerda alabilirsiniz elbette ama evde yaptığınız lakerdanın yerini tutar mı? Bizce tutmaz… Üstelik lakerda yapmak da aslında oldukça kolay. Sizin için palamutla yapabileceğiniz geleneksel İstanbul usulü nefis bir lakerda tarifi hazırladık. Palamutun etini sert ve tatsız bulursanız, torik de kullanabilirsiniz. İşte nefis lakerda tarifimiz…
Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi…
Beyinli Beykoz kebabı, İstanbul mutfağına ait çok eski yemeklerden. Genelde salata olarak tüketilen kuzu beyniyle yapılan bu yemek, farklı lezzetler arayanlar için birebir. Farklı bir lezzet arayanlar ve sakatat severler bu yemeği mutlaka denemeli. İşte adım adım beyinli Beykoz kebabı tarifi…
Pilavlar mutfağımızın olmazsa olmazlarının başında geliyor. Türkiye’nin dört bir yanında birçok yöresel pilav tarifi bulunuyor. İstanbul pilavı da bu tariflerden biri. Badem, Antep fıstığı, safran ve zencefille lezzetlenen İstanbul pilavı özellikle kutlama sofralarına çok yakışıyor. Sizin için İstanbul pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Tek yapmanız gereken bu tarife göre adım adım ilerlemek. Çok beğeneceksiniz, şimdiden afiyet olsun…
Aşure geçmişten günümüze en sevilen tatlılarımızdan biri. Birçok kişi aşure dışındaki zamanlarda da aşureyi tatlı olarak yapmayı tercih ediyor. Sizin için bu kez Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bir aşure tarifi hazırladık. Süzme saray aşuresi adından da anlayabileceğiniz gibi buğdayın pişirildikten sonra süzülmesiyle elde ediliyor. Siz de bu farklı ama çok lezzetli aşureyi denemek isterseniz malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Sultanahmet köftesi adı İstanbul’la özdeşleşmiş lezzetlerden biridir. Yanında piyazıyla, turşusuyla, yumuşacık ekmeğiyle birlikte gelen bu köftelerin bir porsiyonu asla yetmez. Peki Sultanahmet köftesini evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? İşte çok beğeneceğiniz enfes Sultanahmet köftesi tarifi…
Fava kelimesi baklanın Latince adı ‘faba’dan İtalyanca ve İngilizce gibi dillere doğrudan girmiş bir kelime ve o dillerde de bakla anlamına geliyor. Bizde ise fava bakladan yapılan o nefis mezenin adı. Sizin için bu kez geleneksel İstanbul usulü bir bakla fava tarifi hazırladık. Özel günlerde sofralarınızı süsleyecek bu mezeyi mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Bakla sevmeyenlerin bile çok beğeneceği favanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kış aylarının olmazsa olmazlarından, adı İstanbul'un Vefa semtiyle özdeşleşmiş, romanlara konu olmuş bozayı evinizde yapıp bütün kış bol bol tüketmeye ne dersiniz? Sizin için tam aslına uygun enfes bir boza tarifi hazırladık. Çok zorlanmadan yapıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz bozanın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...