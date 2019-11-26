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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
26 Kasım 2019 - 16:49,

İstanbul’da eğlencenin yeni merkezi: Nakkaştepe!

Nakkaştepe’de hafta sonu eğlencelerinde masanızı bir an önce ayırtmak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın!

Bu bir ilandır.

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Etiler’le Tarabya’nın karşılaştırıldığı, ünlü sanatçıların sahne aldığı gece mekânlarının önlerinde upuzun kuyrukların oluştuğu, lüks araçların valeler tarafından vızır vızır otoparklara sürüldüğü, kulüp kapılarında basın mensuplarının şimşek gibi flaşlar patlattığı gece hayatı, eski magazin programlarının arşivlerinde kaldı. Artık eğlence denince akla tek bir semt geliyor: Nakkaştepe!

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Nakkaştepe’de hafta sonu eğlencelerinde masanızı bir an önce ayırtmak isterseniz aşağıdaki link sizi bekler!

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Adettendir; sevindirici bir haberi arkadaşlarla kutlarken, ilk maaşı hakiki dostlarla ezerken, son iş gününün akşamında iş arkadaşlarına veda ederken, can dostumuzu askere uğurlarken aynı masada toplanırız.

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İçeceğimizi masanın en ucuna iliştiririz, herkes en sevdiği mezeyi ortaya serptirir. Sevincimizi de, kederimizi de hakiki lezzetler eşliğinde bu masada paylaşırız.

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Tüm bunları okurken, bir yerlerde Türk Sanat Musikisi kulağımızda çalmaya, bardak çatal sesleri duyulmaya başladı bile. Ama iş, hep birlikte keyif alınacak güzel bir mekân bulmaya geldiğinde, sıkıntı başlar.

6

Sorduğunuz kişilerden “Bana fark etmez” lafını duyup da canınızı sıkmaya hiç gerek yok. Nakkaştepe’de yer alan Anason Fasıl, harika mezeleri, lezzetli ana yemekleri, çıtır çıtır ara sıcakları ve eğlence dolu canlı müzik performanslarıyla yeni gözde mekânınız olabilir.

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Her cuma ve cumartesi günleri gerçekleşen fasıl ve lezzet dolu akşamlarda indirimli fiyatlarla yerinizi almak ve kadehlerinizi umutlara memnuniyetle kaldırmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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