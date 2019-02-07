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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Alamy ve Instagram
07 Şubat 2019 - 00:52,

Hepsinin ayrı ayrı müdavimleri var... İstanbul'da dönerin en iyi adresleri

Herkesin döner tercihi farklı olduğu için dönerini beğendiği adres de farklı oluyor. Sizin için İstanbul'un en lezzetli dönerlerini derledik…

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Döner deyince çoğu kişi için akan sular duruyor. Ancak herkesin döner tercihi de farklı. Yağlı ya da yağsız; pilav üstü, dürüm ya da pide arası; yanında patatesle, ayranla ya da tek başına... Herkesin döner tercihi farklı olduğu için dönerini beğendiği adres de farklı oluyor. Sizin için İstanbul'un en lezzetli dönerlerini derledik…

2/27Bayramoğlu

Bayramoğlu

Kavacık'ta bulunan Bayramoğlu, epey bir süredir döner sevenlerin favorilerinden. Hızlı servisinin yanı sıra lezzetli kızarmış patatesleriyle de döner sevenleri mutlu ediyor.

3/27Tatar Salim

Tatar Salim

Tatar Salim, döner sevenlerin çok iyi bildiği adreslerden biri. Açık ayranı da döneri kadar lezzetli olan Tatar Salim, Ataşehir'de. Ancak telefonla sipariş seçeneği de bulunuyor.

4/27Lezzet Co

Lezzet Co

Nişantaşı'nda bulunan Lezzet Co, dana-kuzu karışık dönerini 72 saat marine ediyor. Yanında manda yoğurdundan yapılan acılı ayranını da denemelisiniz. Farklı bir lezzet arayanlar için ceviz tatlısı ve patlıcan tatlısı da önerilir.

5/27Şefik Döner

Şefik Döner

Dönerini odun ateşinde pişiren Şefik'in internet sitesinde "Aç gelmeniz tavsiye edilir" deniyor, haklı olarak. Lavaş, domates ve biber turşusuyla servis edilen döneri telefonla ve internet üzerinden sipariş etmeniz de mümkün. Şefik, Levent’te.

6/27Dönerci Celal Usta

Dönerci Celal Usta

Avrupa Yakası'nda da Anadolu Yakası'nda birden fazla yerde şubesi bulunan Celal Usta'nın sloganı "Nesilden nesile gelen et dönerin ustası". 1975'ten beri değişmeyen lezzetiyle bu sloganı hak ettiklerini de söylemek yanlış olmaz.

7/27İntiba

İntiba

İntiba'nın döneri, dönerini sade sevenler için bir numara. Salata, turşu gibi yan lezzetler ayrı servis edildiğinden dönerin lezzeti hiçbir şeyle karışmıyor. Anadolu Yakası'ndaki muhtelif noktaların yanı sıra Beşiktaş ve İzmit'te de şubeleri olan İntiba'nın ücretsiz sipariş hattını da kullanabilirsiniz.

8/27Heybet

Heybet

Bahçeşehir'de bulunan Heybet Döner'in rakiplerinden farkı dönerini odun ateşinde pişirmesi. Dönerin yanı sıra Hamsiköy sütlacı, süzme mercimek çorbası ve Trabzon işi el açması baklavasının da tadına bakmaya değer.

9/27Metet

Metet

Anadolu Yakası'nın tanınmış dönercilerinden Metet de dönerini közde pişiriyor. Dönerin yanı sıra künefesi, şekerparesi ve sütlacı da beğeniliyor. Az yağlı döner sevenlerin favorilerinden Metet, Kuzguncuk'ta...

10/27As İskender Kebap

As İskender Kebap

Bağdat Caddesi'nde bulunan As Kebap'ta, dönerin yanı sıra pide ve lahmacun gibi fırın ürünlerini ve çeşit çeşit kebapları da bulabilirsiniz. As'ın Antakya usulü künefesi de nefis bir yemeği taçlandırmanın en güzel yolu.

11/27Ağababa Döner

Ağababa Döner

Ümraniye'de bulunan Ağababa Döner'de, dönerin yanı sıra kebaplar ve zeytinyağlılar da çok lezzetli. Her gün değişen menüsünü internet sitesinden duyuran Ağababa'da, telefonla sipariş imkânı da var.

12/27Meydan Çiftlik

Meydan Çiftlik

Beşiktaş'ta bulunan Meydan Çiftlik Döner, sadece döner servis ediyor. Mekân sadece döneriyle değil, sahibi Erdem Bey'in tatlı sohbetiyle de meşhur olmuş durumda.

13/27Münhasır

Münhasır

İstiklal Caddesi'nde Halep Pasajı'nda bulunan Münhasır'da sadece döner değil küşlemeden kaburgaya çöp şişten patlıcanlı kebaba çok sayıda çeşit bulabilirsiniz. Yemeğin üzerine bol Antep fıstıklı katmer de kaçırılmamalı.

14/27Mekan Közde Döner

Mekan Közde Döner

Anadolu Yakası'nın bir diğer tanınmış dönercisi Mekan, adı üzerinde dönerini közde yapıyor. WhatsApp üzerinden bile sipariş verebileceğiniz Mekan Közde Döner'de, kahvaltı servisi de var.

15/27Dönerci Ali Usta

Dönerci Ali Usta

Ataşehir'de bulunan Dönerci Ali Usta, "Dünyanın ilk döner restoran zinciri" olma iddiasında. 120, 180 ve 240 gramlık porsiyonlarıyla da dikkat çeken Ali Usta'da, bol soslu İskender de bulabilirsiniz.

16/27Çardak

Çardak

Etiler'de, Bebek Yokuşu'ndan Hisarüstü'ne doğru birkaç adım yürüdüğünüzde karşınıza çıkan Çardak Büfe, yumuşacık pastane ekmeklerinin içine doldurduğu bol kepçe dönerleriyle göz dolduruyor. Sipariş hizmeti de var.

17/27Güney Antep

Güney Antep

Karaköy'de sabah 7'den akşam 17'ye kadar açık olan Güney Antep, tipik bir esnaf lokantası. Dönerin yanında sıcak yemekler ve kebap da bulabileceğiniz Güney Antep'te fiyatlar da gayet uygun.

18/27Kardeşler Lokantası

Kardeşler Lokantası

Kemerburgaz'da bulunan Kardeşler Lokantası, sadece öğle yemeklerinde servis veriyor. Sabah 10'dan öğleden sonra 15'e kadar yediniz yediniz yani... Nefis dönerinin yanı sıra sıcak yemekler de bulabileceğiniz Kardeşler'in sloganı "Burada sınıf farkı yok, iyi yemek var!"

19/27Dönerci Engin

Dönerci Engin

Vedat Milor'un da favorileri arasında bulunan Dönerci Engin, dönerini yeşil soğan ve açık ayran eşliğinde servis ediyor. Sadece döner bulunan bu ufacık büfe, Şişhane'de bulunuyor.

20/27Nato Lokantası

Nato Lokantası

NATO'yla aynı yıl (1952) kurulduğu için bu adı alan Nato Lokantası, Karaköy'de bulunuyor. Tipik bir esnaf lokantası olan Nato, bölge esnafının öğle yemeklerindeki tercihlerinin başında geliyor.

21/27Datpınar

Datpınar

Beyoğlu'nda bulunan Datpınar Yemek Salonu, akşam saat 18'e kadar açık. Dönerinin yanı sıra sıcak tencere yemekleri, menemen, omlet, çarşambaları mantı, cumaları Arnavut ciğeri de Datpınar'a gitmek için iyi birer sebep. Datpınar'ın fiyatları da gayet uygun.

22/27Dönerci Hacı Osman (Sebil Büfe)

Dönerci Hacı Osman (Sebil Büfe)

Beyazıt'ta bulunan Hacı Osman'ın dönerleri, çıtır çıtır taze ekmeğin arasında nefis bir sokak lezzeti. 1970'ten beri bu işi yapan Hacı Osman'ı, özellikle öğle saatlerinde önünde oluşan kuyruktan tanıyabilirsiniz.

23/27Enbey Döner

Enbey Döner

Beylikdüzü'nde bulunan ve "Camialtı Dönercisi" diye de anılan Enbey, ne kadar kalabalık olursa olsun hızlı servisiyle meşhur. Enbey'in fiyatları da lezzetine kıyaslandığında çok çok iyi.

24/27Karadeniz Döner Asım Usta

Karadeniz Döner Asım Usta

Beşiktaş Çarşısı'nın içinde bulunan Karadeniz'i bilmeyen yok. Hafta sonları kapısında kuyruk olan Karadeniz, daha çok yiyip kalkmak isteyenlere uygun. Zaten o kadar kalabalık ki isteseniz de çok uzun oturamayabilirsiniz.

25/27Hisar Büfe

Hisar Büfe

Mecidiyeköy civarında çalışanların öğle yemekleri için ilk tercihlerinden olan Hisar'da hem et hem de tavuk döner var. Ayrıca Bodrum döneri diye bilinen sebzeli döner de servis eden Hisar'da taze sıkma meyve suları, açık ayran ve limonata da var.

26/27Petek Büfe

Petek Büfe

Galata'nın imza mekânlarından biri olan Petek Büfe'de döner çeşitlerinin yanı sıra tostlar ve soğuk sandviçler de var. Petek'e gitmişken taze sıkma meyve sularını da içmemek olmaz elbette.

27/27Altıntaş Büfe

Altıntaş Büfe

Asmalımescit'te bulunan Altıntaş Büfe'de hem tavuk hem et döner, hem de çeşitli tostlar ve sandviçler mevcut. Açık ayranı da pek nefis olan Altıntaş'ın vejetaryen dürümü de et yemeyenleri memnun ediyor.

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