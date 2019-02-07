Hepsinin ayrı ayrı müdavimleri var... İstanbul'da dönerin en iyi adresleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kuymak nasıl yapılır sorusunun yanıtı, sofralarına Karadeniz esintisi yaşatmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Karadeniz illerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kuymağın tarifi merak ediliyor. Peki, kuymak nasıl yapılır? İşte kuymak malzemeleri ve tarifi.
Şam tatlısı ya da şambaba olarak da bilinen Şambali tatlısı, Batı Anadolu’nun en sevilen, en popüler tatlılarının başında geliyor. Özellikle İzmir’de çok meşhur olan ve tatlıcılarda en çok satılanlardan biri olan Şambali tatlısını evde yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte hamurundan pişirmesine Şambali tatlısının püf noktaları ve nefis bir şambali tarifi