İnsanlar ilk gördüklerinde şaşkınlık yaşıyor ama... Adana'nın Nusret'i Meral Abla

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Çeşitli meyve ve sebzelerle yapılabilen, doyurucu ve besleyici kıvamı olan smoothie, formuna dikkat eden ve kilo vermek isteyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle serinletici özelliği de bulunan smoothie, evde blender'larla hazırlanıyor. Peki, smoothie nasıl yapılır? İşte pratik smoothie tarifi.
Yaz günlerinin vazgeçilmez tatlılarından olan dondurma, sıcak havaların kendisini göstermesiyle evlerimizdeki yerini aldı. Her yaştan kişinin hayır diyemediği bu tatlı aynı zamanda protein ve kalsiyum deposu. Marketlerde satılan hazır dondurmaları almak istemeyenler ise, evde dondurma yapmak için internetten dondurma tariflerini araştırmaya başladı. Peki, dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi.