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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
03 Temmuz 2019 - 10:20,

İnsanlar ilk gördüklerinde şaşkınlık yaşıyor ama... Adana'nın Nusret'i Meral Abla

Adana’da 5 yıldır kebap ustalığı yapan Meral Çalışkan, "İstanbul’un Nusret’i varsa Adana’nın da Meral Abla'sı var" diyor.

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Adana’da 5 yıldır kebap ustalığı yapan Meral Çalışkan (48), "İstanbul’un Nusret’i varsa Adana’nın da Meral Abla'sı var" dedi.

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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı’nda eşiyle birlikte çalıştırdığı lokantada kebapçı ustalığı yapan Meral Çalışkan, iş yerini açtıkları ilk zamanlarda erkek bir ustayla yola çıktıklarını ve bir süre sonra ustanın işten ayrıldığını söyledi.

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Erkek usta işten çıkınca eşi İsmail Çalışkan’ın kendisini kebap tezgahının başına geçmesi için cesaretlendirdiğini belirten Çalışkan, şunları söyledi:

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"Eşim ‘Başka bir usta almamıza gerek yok senin elinin lezzeti yeter, daha iyisini yaparsın’ diye destek verdi."

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“İlk etapta biraz çekinsem de kısa süre sonra bu işi yapabileceğime inandım ve mangalın başına geçtim."

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İnsanlara hizmet etmeyi çok sevdiğini ve kebapçı ustalığı yapmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Çalışkan, uzun yıllar daha mesleğine severek devam edeceğini kaydetti.

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Üniversitede okuyan 2 kızı olduğunu dile getiren Meral Çalışkan, ailesinin ve dostlarının bu mesleği yapması konusunda her daim destek olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

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"Çocuklarım bu işi yapmamdan dolayı çok mutlular. Büyük kızım Denizli’de üniversite okuyor. Buraya geldiğinde beni kebap pişirirken gördü ve bana Anne sen her şeyi başarabilirsin dedi. Bu durum beni çok mutlu etti.”

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“İnsanlar da ilk gördüklerinde bir şaşkınlık yaşıyorlar. Ama zamanla kadın eli değmiş kebabın tadını çok beğendiler. Hayatta başaramayacağımız bir şey yok. Kadınlarımız her işin üstesinden gelebilir. Beni görüp ‘Ben de bu işi yapacağım’ diyen çok kişi oldu.”

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“Kadınlarımız, hedeflerini belirledikten sonra azimle o yolda yürürlerse her işi yapabilir. Kendime inandım ve işimi severek yapıyorum. Kentteki insanlarda sağ olsunlar beni seviyorlar. İstanbul’un Nusret Abi’si varsa Adana’nın da Meral Abla’sı var. Elimin lezzetine, kalitemize çok güveniyorum."

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