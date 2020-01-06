İnciri Aydın’dan geliyor, tatlısı da Yozgat’ta yapılıyor

İncir uyutmasının Yozgat’a özgü bir tatlı olduğunu ve yıllardır incir uyutması yaptığını söyleyen tatlı ustası Veysel Karabulut, incir uyutmasının yapılışını anlattı. Karabulut, “ İncirimizi yıkadıktan sonra doğradık tenceremize sütümüzü koyup kaynattık. Şekerimizi ilave ettik ve sütümüz bir saat boyunca kaynadı. Süt kaynadıktan sonra incirimizi şekerimizi ilave ettik ve daha sonra çanaklarımıza böldük ve iki saat incirimizi uyutmaya bıraktık. Uyutmaya bıraktığımız için adı incir uyutma, muhteşem bir tattır” dedi.