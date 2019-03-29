İlkbaharı sofranıza taşıyacak çeşit çeşit nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağının klasik lezzetlerinden revaninin farklı tarifleri var. Peki, geleneksel olarak keke gibi görünen revaniye pasta havası vermeyi hiç denediniz mi? İşte, her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz revani pasta tarifi
Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, çok sayıdaki bitki türü ve 2 bin 600 yıllık zeytinyağı kullanımı geçmişi ile göz dolduran İzmir’in, gastronomik bir destinasyon olması için önerilerde bulundu.