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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
29 Mart 2019 - 12:21,

İlkbaharı sofranıza taşıyacak çeşit çeşit nefis yemek tarifleri

“En güzel mevsim hangisidir?” diye sorsalar, çoğu kişinin vereceği cevap “İlkbahar” olur herhalde. Soğuk ve karanlık kışın ardından güneş yüzünü gösterir, havalar ısınır, doğa uyanır, dallar yeşerir. Bu uyanıştan mutfaklarımız da bahtına düşeni alır elbette. Bakladan enginara, çağladan çileğe çeşit çeşit sebze ve meyve tezgahlardaki yerini alır. Sizin için nisan ve mayıs aylarının sebze ve meyveleriyle yapılabilecek enfes yemek tarifleri derledik. Bu liste ilkbaharda vazgeçilmeziniz olacak…

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1/12SEMİZOTU

SEMİZOTU

İçinde Omega-3 bulunan yegane sebze olan semizotu yaz aylarının vazgeçilmezi. Hele bir de yoğurtla karıştırıp soğuk soğuk yediniz mi tadına doyum olmuyor. İşte mutfakla en ilgisiz kişilerin bile 10 dakikada hazırlayabileceği yoğurtlu semizotu salatası tarifi.

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2/12BAKLA

BAKLA

Bahar kapıları gümbür gümbür çalarken, tezgahlar da yeşillenmeye başladı. Mevsimin ilk habercilerinden biri enfes taze bakla olsa gerek. Dereotu, yoğurt ve taze sarımsakla birlikte servis edilen ve lezzetine doyum olmayan zeytinyağlı taze bakla tarifi hemen aşağıda…

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3/12KUŞKONMAZ

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz mutfağımızda çok bilinmeyen ancak faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Izgarada kısa süre pişirip etin ya da balığın yanında servis edebileceğiniz gibi kuşkonmazla enfes çorbalar da yapabilirsiniz. İşte sizin için bir örnek. Mutlaka denemeniz gereken kuşkonmaz çorbasının tarifi hemen aşağıda...

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4/12ÇAĞLA

ÇAĞLA

Genellikle bademin ya da kayısının olmamış hali olarak bilinen çağla, ilkbaharın gelişinin en güzel habercisi olabilir. Ömrü yılda birkaç hafta olan bu lezzeti sofranızda daha uzun süre misafir etmek isterseniz, turşu yaparak saklayabilirsiniz. Kıtır kıtır kıvamıyla çağla turşusu, turşuya bakışınızı değiştirecek.

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5/12BEZELYE

BEZELYE

Deniz mahsulleri makarnaya çok yakışıyor. Özellikle kremalı makarnalara balık eklediğinizde enfes sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu tarif de bu enfes sonuçların örneklerinden. En kolay erişilebilen balıklardan somonun yanı sıra bezelye de eklediğimiz bu makarna tarifinin görüntüsü, lezzetinin ne kadar iyi olduğunun adeta bir kanıtı.

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6/12ENGİNAR

ENGİNAR

Enginar ilkbaharın habercisi sebzelerin en faydalılarından. Karaciğeri yenileyen enginarın, Ege’de yapraklarıyla pişirilmesi makbul. Biz de bugün sizler için Ege usulü zeytinyağlı enginar dolması yapalım dedik. Yanında bakla da olduğu zaman lezzetine doyum olmayan enginar dolması tarifi hemen aşağıda…

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7/12HAVUÇ

HAVUÇ

Çay saatlerinizde masanızı renklendirecek, ağzınızı tatlandıracak bir lezzet havuç topları... Hem çok zamanınızı almayacak hem de misafirlerinizi kendine hayran bırakacak! Yapımı oldukça kolay olan bu topları denemek isterseniz havuç topları tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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8/12EBEGÜMECİ

EBEGÜMECİ

Ebegümeci herkesin bilmediği ama bilenin çok sevdiği bir tat... Aynı zamanda çok da şifalı olan ebegümecinin yeşil yapraklarıyla yapabileceğiniz bu yemek, ilkbahar sofranıza renk katacak. Arzu ederseniz ıspanakla ve diğer otlarla da birleştirebileceğiniz ebegümecini mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte tarifi...

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9/12DOMATES

DOMATES

Ezme salata özellikle kebabın yanında çok sık karşımıza çıkan enfes bir salata. Domatesin, biberin mevsiminde lezzeti birkaç kat artan ezme salatayı siz de evinizde kolayca yapabilir, sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Nefis ezme salatanın tarifi aşağıda, mutlaka deneyin…

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10/12SALATALIK

SALATALIK

Ekmek yemek istemeyen, glutensiz beslenenler için enfes bir kanepe tarifimiz var. Gayet hafif olan bu atıştırmalık çok da lezzetli. Üzerine somon füme eklediğinizde de bambaşka bir lezzete kavuşan bu kanepeyi mutlaka deneyin.

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11/12ÇİLEK

ÇİLEK

Panna cotta bir İtalyan tatlısıdır. İçinde sos kısmı haricinde un olmadığı için glutensiz beslenenlerin de zevkle tüketebileceği panna cotta’yı biz bugün çilek sosuyla lezzetlendirdik. Arzu ederseniz sade de tüketebileceğiniz panna cotta’nın sosunu başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Ancak özellikle orman meyveleriyle yapıldığında çok nefis olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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12/12BARBUNYA

BARBUNYA

Ev sevilen bakliyatlardan biri olan barbunya, hem lezzetiyle hem de besleyici özelliğiyle yazın da kışın da zevkle tüketilen yemeklerden. Peki zeytinyağlı barbunya pilakinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Eğer farklı bir barbunya tarifi arıyorsanız sizi böyle alalım. İşte Lezizz usulü barbunya tarifi...

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DHA /

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