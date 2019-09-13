İlk kez 87 yıl önce üretildi... O günden bu yana aynı lezzetle devam ediyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kış hazırlıklarının başlamasıyla beraber turşu yapımı tarifleri de araştırılmaya başlandı. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan turşu, salatalık, biber, domates, lahana gibi çeşit çeşit sebzelerle hazırlanarak soframıza geliyor. Özellikle kuru fasulye pilav menüsünün yanına yakışan biber turşusu hazırlanışı sonbaharın gelmesiyle merak edilmeye başlandı. Peki, biber turşusu nasıl yapılır? İşte, evde turşu yapmanın püf noktaları.
Un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen kadayıf, Türk mutfağı tatlılarında sıklıkla kullanılıyor. Genellikle şerbetle tatlandırılan kadayıfın en hafif halini denemek isteyenler için sütlü tel kadayıfın tarifini derledik. Peki, sütlü tel kadayıf nasıl yapılır?