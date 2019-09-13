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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
13 Eylül 2019 - 13:32,

İlk kez 87 yıl önce üretildi... O günden bu yana aynı lezzetle devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 87 yıl önce açılan iş yerinde leblebili helva yapan Ayhopa ailesi, tatlı sevenleri bir asırdır aynı lezzetle buluşturuyor.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 87 yıl önce açılan iş yerinde leblebili helva yapan Ayhopa ailesi, tatlı sevenleri bir asırdır aynı lezzetle buluşturuyor.

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Hasan Ayhopa'nın 1932'de ürettiği "leblebili helva", çocukları ve torunları tarafından dört kuşaktır Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'ndaki dükkanlarında yapılıyor.

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Yörede "tahta helva" olarak da bilinen lezzet, talep ve siparişler doğrultusunda kargo ile çok sayıda kente gönderiliyor.

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İlçeye gelenlerin uğrak noktası olan tarihi işletmenin dördüncü kuşak torunu Ömer Ayhopa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leblebili helvanın yöresel bir tatlı haline geldiğini ve giderek namının diğer kentlere de ulaştığını söyledi.

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Leblebili helvanın yapılışını anlatan Ayhopa, tatlının üretiminin meşakkatli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

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"Leblebili helvamızın malzemeleri su, şeker, limon tuzu. Öncelikle bu malzemeler karıştırılarak kaynatılır. Belli bir dereceye ulaştığı zaman, çöven suyu ilave edilerek makine yardımıyla karıştırılır ve ağdalaşması sağlanır."

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"Hazırlanan karışım bakır kazanlarda leblebi ilave edilerek hazırlanan ağda ile karıştırılır. Karışım daha sonra mermer tezgahlarda, susam eşliğinde inceltilip kesim aşamasına geçiyor. Helvamızı 24 saat dinlendirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz."

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Üretimin şeffaf bir şekilde müşterilerinin gözleri önünde yapıldığını, hijyen koşullarını yerine getirdiklerini aktaran Ayhopa, "Leblebili helvanın yanı sıra helva, lokum, kaymak şekeri gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Fakat en çok beğenilen ürünümüz meşhur leblebili helvamız. Leblebili helvamız yoldan geçen müşterilerimizin beğenisini sunuluyor ve çok beğeniliyor. Kargo ile birçok sipariş alıyoruz. Mersin, Ankara, Antalya bölgesinden yoğun bir talep görüyor. Yolu Sandıklı’mızdan geçen herkesi ürünlerimizi tatmak için bekleriz" diye konuştu.

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Müşteri Ahmet Eryılmaz da leblebili helvanın çocukluk yıllarında düğünlerde dağıtıldığını anlatarak, "İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya'dan insanların, özellikle seyahat sırasında buradan geçen ve bu helvayı tadan kişiler, bu lezzetten vazgeçemiyor. Lezzeti, yemesi çok güzeldir" diye konuştu.

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