İlk defa görenler çok şaşırdı!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri kapsamında meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgesinde yetiştirilen özel kaz eti ücretsiz olarak tüm vatandaşlara dağıtılacak.
Benmari usulü pişirme yöntemi ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir yöntem. Fransızca’dan gelen ve Fransa'nın 5 temel sosundan biri olan Hollandez sosun yapımın tercih edilen benmari usulü, ülkemizde daha çok tatlı tariflerinde geçiyor. Peki, benmari usulü nedir? Benmari usulü pişirme nasıl yapılır?