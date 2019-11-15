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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
15 Kasım 2019 - 17:38,

İlk defa görenler çok şaşırdı!

İzmit’te düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’nde yöresel lezzetler sergilenirken, küflü özelliğiyle dikkat çeken ‘Çeçil peyniri’ katılımcıların ilgisini çekti. Peyniri satan Olgun Bahar, çeçil peynirini bilmeyenlerin neden küflü olduğunu sorduklarını, kendilerinin de bilgi verdiklerini söyledi.

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İzmit’te Uluslararası Fuar Alanı’nda Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri düzenlendi.

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Yöresel lezzetler ve kültürlerin tanıtıldığı fuarda, küflü olma özelliğiyle dikkat çeken çeçil peyniri katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

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Yöreden getirdikleri çeçil peynirini satan Olgun Bahar, müşterilerin çeçil peynirini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını, "Bu peynir neden küflü? Yoksa bozuk mu?" diye sorduklarını, yedikten sonra tadını çok beğendiklerini söyledi.

4KÜFLÜ OLDUĞU İÇİN BOZUK ZANNEDENLER VAR

'KÜFLÜ OLDUĞU İÇİN BOZUK ZANNEDENLER VAR'

Sattıkları çeçil peynirinin müşteriler tarafından bozuk zannedildiğini belirten Olgun Bahar, “Biz bu peynire küflü çeçil peyniri diyoruz. Antibiyotik özelliği taşıdığı da söylenir. Gribe, astıma iyi geldiğini biliyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz. Yiyenlerin çok hoşuna gidiyor. Küflü olduğu için bu peyniri bozuk zannedenler var. Stantlarda gezenler bize neden küflü olduğunu soruyorlar. Bunun özelliği vücuda antibiyotik etkisi sağlamasıdır." dedi.

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Grip, astım gibi birçok hastalıklara da çok iyi geldiğini belirten Bahar, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu peynirleri varil bidonlarda bekletiyoruz ve toprağa gömeriz. Suyunu çektiği zaman biz peyniri çıkarır hava aldırırız bu şekilde de küflenmiş olur. Müşterilere mecburen açıklamak zorunda kalıyoruz çünkü bilmeyenler var, bu peynir Kars, Ardahan ve Erzurum yöresinde çok yaygın olmasına rağmen başka yörelerde çok bilinmiyor.”

68 KİLOLUK DEV EKMEK

8 KİLOLUK DEV EKMEK

Fuarda ekşi mayadan yapılan 8 kiloluk dev ekmekler de ilgi gördü. Ekmekleri satan Derya Şahinoğlu, “Fuar başladığından beri çok güzel bir yoğunluk var içeride. Biz ekşi mayalı yöresel ekmek satıyoruz. Her yöreye hitap ediyor, Türkiye’nin her yöresindeki insanların yiyebileceği bir ekmek. Ekşi maya ve tam buğday ile yapılıyor. Dışarıda bekletildiğinde 2 hafta, buz dolabında bekletildiğinde de 3 ay, buzlukta saklandığında 1 yıl süreyle tüketilebiliyor. Her birinin ağırlığı 8 kilo ve müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

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İHA /
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