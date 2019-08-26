İlk defa deneyenler yutamıyor tadan tekrar istiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İç harcında kıymanın kullanıldığı pek çok börek çeşidi var, avcı böreği de bunlardan biri. Üzerleri çırpılmış yumurta ve galeta unuyla diğer böreklerden ayrılan avcı böreğini isterseniz fırında isterseniz de ocakta kızartarak yapabilirsiniz. Peki, avcı böreği nasıl yapılır?
Gazoz tatlısı, sıradan hamur tatlılarından sıkılanlar için oldukça farklı bir alternatif olacak. Adından da anlaşılacağı üzeri içerisinde gazoz olan bu tatlıyı her evde bulunan malzemelerle kısa sürede yapabilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, gazoz tatlısı nasıl yapılır? İşte, beş çaylarınızın vazgeçilmezlerinizden olacak gazoz tatlısı tarifi