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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26 Ağustos 2019 - 11:03,

İlk defa deneyenler yutamıyor tadan tekrar istiyor

Sosyal medyanın en çok konuşulan yemeklerinden biri olan arabaşı çorbası, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Sibel Fidan’ın geçim kaynağı oldu.

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Son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan yemeklerinden biri olan ve faydası saymakla bitmeyen arabaşı çorbası, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Sibel Fidan’ın geçim kaynağı oldu.

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Orta Anadolu’da birçok yörede yapılan arabaşı çorbası, sosyal medyada en çok takip edilen ve merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Türk mutfağının saklı kalmış lezzetlerinden olan bu çorba, diğer çorbalara nazaran daha farklı tüketiliyor. Sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı çorbası; kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi kanatlı hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor. Soğuyan hamur, baklava dilimi şeklinde kesiliyor. Tüketilirken de kaşığa önce soğuk hamur ardından çorba alınıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.

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Tadıyla deneyenleri bağımlısı yapan arabaşı çorbası, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan kadın girişimci Sibel Fidan’ın geçim kaynağı oldu. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün desteğiyle açılan kurslara giderek kendini geliştiren Fidan, iş kadını oldu. Küçük bir dükkân açan Fidan, burada arabaşı çorbası ve çeşitli yemekler yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sibel Fidan, arabaşının tarihi bir yemek olduğunu söyledi. Fidan, "Elim bu işe yatkındı burada doğup büyüdüm. Belediye başkanımız da bunu gördü ve yapabilirsiniz diyerek bize destek oldu. Bizde burayı açtık. Arabaşı çorbası anneannelerimizden, geçmişimizden geliyor. Çok faydalıdır özellikle kış günlerinde içilir. Soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara iyi gelir. Kış gününde en çok bu çorbayı yapıyoruz" diye konuştu.

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Arabaşını ilk defa deneyenlerin şaşırdığını aktaran Fidan, "Un, su ve tuz karıştırılarak bir müddet pişiriliyor. Sonra tepsiye döküyoruz. Ardından dilimlenip et veya tavuk suyu ile içiliyor. İlk defa deneyenler şaşırıyorlar, yutmasını bilemiyorlar, arabaşını çiğneyerek yutmaya çalışıyorlar. Aslında çiğneyerek yutulmaz direk çorbayla beraber yutulur. Sonradan alışıp seviyorlar" şeklinde konuştu.

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Arabaşı yaparak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Sibel Fidan şunları söyledi;"Önceden evimde oturuyordum, maddi olarak bir katkım yoktu. Belediye tarafından kurslar açılınca kurslarda kendimizi geliştirdik. Neden evimize katkımız olmasın diye düşündük. Hanımlarla bir yer açalım diye konuştuk ve açtık. Ev ekonomisine epey katkısı oldu. Dükkanı açmamın sebebi zaten ev ekonomisine katkıda bulunmaktı. Arabaşının lezzeti çok güzel. Tatmayan bilmiyor ama tattığı zaman da tekrar istiyor. Tatlı değil tuzlu bir tadı var. Tavuk suyu çorbamız ile lezzetli bir şekilde içiliyor."

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