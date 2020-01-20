İki şekilde yapılıyor, lezzetiyle de damak çatlatıyor

"BU EŞSİZ LEZZETİ DE HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ" Annesiyle İzmir'den Afyonkarahisar'a gelen İpek Kayalar da "Burada özellikle kabak tatlısı yememiz tavsiye edildi. Biz de zaten ailece kabak tatlısını çok seviyoruz. Kış aylarında vazgeçilmez tatlılarımız arasında. Buraya da gelmişken bu lezzeti tatmadan gitmek istemedik. Oldukça da çok güzel ve beğendik. Bu eşsiz lezzeti de herkese tavsiye ediyoruz." dedi. Ebru Yeni Ekinci de bu tadı çok beğendiklerini kaydederek, "Evde ben de kabak tatlısı yapıyorum ama bu kadar lezzetli olmuyor. Giderken buradan tatlının tarifini almadan gitmeyeceğim." ifadesini kullandı.