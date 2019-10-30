İki lezzeti bir araya getirdi! Yurt dışından bile talep var

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kalamar tava deniz mahsulü tutkunlarının yakından tanıdığı bir lezzet. Kalamar tava denildiğinde akla gelen bir diğer şey ise tarator sos oluyor. Birbirinin tamamlayıcısı olan kalamar tava ve tarator sosu evde de hazırlayıp ara sıcak olarak sunabilirsiniz. Peki, kalamar tava ve tarator sos nasıl yapılır? İşte, kalamar tava ve tarator sos tarifi...
Yöresel lezzetlerden olan höşmerim, hafif ve doyurucu olmasıyla beraber tatlı sevmeyen kişileri bile kendisine hayran bırakıyor. Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim, fındık ve ceviz ile süslendiği zaman, ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Peki, höşmerim tatlısı nasıl yapılır? Höşmerim malzemeleri nelerdir? İşte, Balıkesir yöresine özel höşmerim tarifi ve püf noktaları.