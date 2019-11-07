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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
07 Kasım 2019 - 16:53,

İki kıta arasında kahvaltı ayrıcalığı

İstanbul’un, dünyanın en popüler şehirlerini kıskandıran bir diğer özelliği de iki kıtayı birleştirmesinin yanı sıra, iki kıtanın arasında kahvaltı yapma ayrıcalığı. Düşünsenize, önünüzde sevdiğiniz lezzetler, bir yanınızda Boğaziçi, önünüzde Asya kıtası, arkanızda Avrupa… Dünyada kaç insan böyle bir şansa sahip ki?

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İki kıtanın arasında, dünyada bir eşi daha olmayan konuma ve 2500 yıllık gizemli bir tarihe sahip Kız Kulesi’nin restoranında, hafta sonları lezzetlerle dolu bir sofrada kahvaltı yapabilir, bu eşsiz deneyimi yaşayarak kendinizi İstanbullu olduğunuz veya İstanbul’da olduğunuz için şanslı kılabilirsiniz.

Bu bir ilandır

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Kız Kulesi’nde yapabileceğiniz bu nefis kahvaltıya, tekneyle ulaşım ve içerideki sergiye giriş de dâhil indirimli bir fırsat yakalamak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KIZ KULESİ'NDE ENFES BİR KAHVALTI FIRSATI İÇİN TIKLAYIN
3KIZ KULESİNİN HİKAYESİ

KIZ KULESİ'NİN HİKAYESİ

Geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan bu eşsiz yapı, İstanbul’un tarihine eş bir tarih yaşamış ve bu kentin yaşadıklarına görgü şahitliği yapmıştır. Antik çağda başlayan geçmişiyle, Eski Yunan’dan Bizans İmparatorluğu’na, Bizans'tan Osmanlı’ya, tüm tarihi dönemlerde var olarak günümüze kadar gelmiştir.

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Tarihte Kız Kulesi’nin üzerinde yer aldığı kayalıktan ilk kez MÖ 410’da söz edilir. Anlatılanlara göre; önceleri Asya sahillerinin bir çıkıntısı olan kara parçası zamanla sahilden kopmuş ve Kız Kulesi’nin üzerinde bulunduğu adacık oluşur. Boğaz’a girip çıkan gemileri denetlemek amacıyla bu küçük ada üzerine bir kule inşa edilmesiyle, Kız Kulesi’nin miladi öyküsü başlar.

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Roma Dönemi’nde düşman gemilerini Boğaz’a sokmamak adına kullanılan Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra yıktırılır ve yerine taştan, içerisine toplar yerleştirilen küçük bir kalecik yapılır. Kule, Osmanlı döneminde savunma kalesi olmaktan çok, bir gösteri platformu olarak kullanılır. Çevresinin sığ olması sebebiyle 17’nci asırdan sonra kuleye bir de fener konulmasıyla kule, artık deniz feneri olarak hizmet vermeye başlar. Kuledeki toplar da bu dönemde artık korunma için değil, merasimlerde selamlama için atılır.

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Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş devrine girmesi ile Kızkulesi, tekrar savunma kalesi olarak kullanılmaya başlar. Daha önce eğlenceler ve kutlamalar için yapılan top atışları, bu dönemde artık savunma amaçlı yapılır.

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Kule, 1830’larda ise kolera salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüşür. Kız Kulesi’nde tesis edilen bu hastanede uygulanan karantina ile salgının yayılması önlenmiştir.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

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