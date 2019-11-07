İki kıta arasında kahvaltı ayrıcalığı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kandil günlerinin en sevilen lezzeti kandil simidinin yerini hiçbir şey tutamaz, üstelik bir de evde yapıldıysa. Osmanlı'dan bu yana geleneksel olarak hazırlanan kandil simidi hem mahlepli hem de mahlepsiz yapılabiliyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte, adım adım mahlepsiz kandil simidi tarifi ve kandil simidinin püf noktaları…
Kısa video platformu TikTok #mutfaksırları etiketiyle gerçekleştirdiği kampanyada kullanıcılarını mutfakta yaratıcılıklarını sergilemeye davet etti. Kampanya, TikTok kullanıcılarına favori yemeklerini nasıl yaptıklarını geniş bir kitleyle paylaşmanın yanı sıra mutfakla ilgili öneri ve hayatı kolaylaştıran çözümlerini de gösterme fırsatı sunuyor.