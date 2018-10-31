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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan Tükelay, Afyonkarahisar (AA)
31 Ekim 2018 - 12:44,

İki asırdır değişmeyen lezzet... Tüm Türkiye'ye aynı merkezden dağılıyor

Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar, geçmişi iki asır öncesine uzanan pişmaniye üretimiyle de dikkati çekiyor. Kentte 32 işletme tarafından üretilen yıllık yaklaşık 2 bin ton pişmaniye, zincir marketler aracılığıyla Türkiye'nin tamamına gönderiliyor.

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Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar, geçmişi iki asır öncesine uzanan pişmaniye üretimiyle de dikkati çekiyor.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde lokum ve şekerleme üreten 60 işletme bulunuyor.

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Bu işletmelerden 32'sinde, diğer şekerleme ürünlerinin yanı sıra pişmaniye üretimi de gerçekleştiriliyor. Yaklaşık yüzde 40 kapasite ile üretim yapılan sektörde, yılda 2 bin ton pişmaniye üretiliyor.

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Genellikle iç pazarda tüketilen pişmaniye, şehri ziyarete gelenlerin yanlarında götürdükleri ürünlerin başında geliyor. Tüketiciler, kakaolu, vanilyalı, Antep fıstıklı pişmaniyeye yoğun ilgi gösteriyor.

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Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kente gönderilen pişmaniyeler, özellikle zincir marketler aracılığıyla Türkiye'nin hemen her yerine ulaşıyor.

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Kentte 1987'den beri pişmaniye üreten işletmenin genel müdürü Yunus Emre Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokumu, sucuğu ve kaymağı ile ünlü olan Afyonkarahisar'ın, pişmaniye üretiminde de iddialı olduğunu söyledi.

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Anadolu'nun önemli lezzetlerinden pişmaniye ile Afyonkarahisar'ın tanışmasının iki asır öncesine dayandığını belirten Koca, şöyle devam etti:

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"Biz de yaklaşık 31 yıldır lokumun yanında pişmaniye de üretiyoruz. Ürünlerimizi gerek ildeki, gerekse yurt genelindeki 15 mağazamızda tüketici ile buluşturuyoruz. Ayrıca zincir marketlerin 6 bin mağazası vasıtasıyla pişmaniyemizi tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Ürünlerimizle 81 ilde varız. Lezzeti ve kalitesiyle ilgili hep olumlu geri dönüşler aldık."

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Koca, pişmaniyenin üç ana maddesinin un, yağ ve şeker olduğunu dile getirerek, "Önce un kavrulur, ardından şeker karamel kıvamına getirilir. İkisi sinilerde çekilerek tel kıvamına getirilir. Sonrasında bardaklama yöntemi ile şekil verilerek son haline getirilir" diye konuştu.

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Geçen yıl 8 ton olan üretimlerini bu yıl 10 tona çıkardıklarını anlatan Koca, şunları kaydetti:

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"Üretim kapasitemizi her geçen yıl artırarak yolumuza devam ediyoruz. Pişmaniyenin mazisi en az lokum kadar önemlidir bizim için. Üretime başladığımız günden beri ürünlerimize insan sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir katkı maddesi girmedi. Sadece pancar şekeri kullanarak ürettiğimiz pişmaniyemizde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Afyonkarahisar'ımız tıpkı kaymaklı lokumunda olduğu gibi pişmaniyesi ile de oldukça iddialıdır."

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İşletmelerinde kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Koca, "Kadın çalışan sayımız erkeklerden daha fazla. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Çalışma arkadaşlarımızı da daha çok onlardan seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

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