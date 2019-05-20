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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
20 Mayıs 2019 - 17:12,

'İftara ne pişirsem?' diye düşünmek yerine bu nefis köfte tariflerine bir göz atın

Çeşit çeşit köfteler Türkiye’nin dört bir yanında sofraların olmazsa olmazları. İzmir’den İnegöl’e, Akçaabat’tan Kahramanmaraş’a her yörenin çeşit çeşit köfteleri var. İftar sofralarınız için bu enfes köftelerimizden birkaçını derleyelim dedik, ortaya enfes bir liste çıktı. Herkesin damak zevkine uygun bir şeyler bulabileceği köftelerimiz iftar menüsünde yer almayı bekliyor.

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Bugüne kadar yediğiniz bütün köfteleri unutturacak bir tarif... Osmanlı döneminden bu yana birçok kişinin vazgeçilmezi olan Hasanpaşa köftesini denemek isterseniz, tarifi aşağıda... Görüntüsüyle ve lezzetiyle kısa sürede sizin de vazgeçilmezleriniz arasına gireceklerden biri olduğuna eminiz.

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Ev yemeği denince ilk akla gelenlerden, sofraların kurtarıcısı fırında köfte patates herkesin yapmayı mutlaka bilmesi gereken yemeklerden. Çok pratik ve leziz bir yemek olan fırında köfte patates, çok da ekonomik ve bereketli bir yemek. Yanında da güzel bir yeşil salatayla herkesin bayılacağı fırında köfte patatesin yapılışı aşağıda…

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Farklı bir köfte tarifi arayanları buraya alalım. Yöresel lezzetlerin az bilinenlerinden, Kahramanmaraş mutfağının güzeli sömelek köfte tarifimiz geliyor çünkü. Üzerindeki yoğurdu ve biberli yağıyla, köfte ve mantı keyfini aynı anda yaşatan sömelek köfteden bir tabak asla yetmez. İşte huzurlarınızda sömelek köfte tarifi…

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Köfte mutfağımızın en önemli yöresel zenginliklerinin başında geliyor. Çeşit çeşit yöresel köftelerimizin yanı sıra ev mutfaklarında da çok çeşitli köfteler pişiyor. Bugün sizin için çok nefis bir salçalı köfte hazırladık. Üstelik fırında piştiği için gayet de hafif bir yemek oldu. Nefis sosuyla makarnaya da çok güzel eşlik edecek salçalı fırın köfteyi mutlaka denemelisiniz.

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İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Kadınbudu köfte Türk mutfağının en farklı lezzetlerinden biri. Normal köfteden farklı olarak içine kavrulmuş kıyma ve pirinç eklenen bu yemeğin yapılışı biraz sabır istiyor ancak aslında çok da zor değil. İnanmayan hemen tarifimize buyursun. Şimdiden herkese afiyet olsun!

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Kaşarlı köfteyi, güveçte denemeye ne dersiniz? Köfteleri önce fırında ya da ızgarada pişirecek ardından da güveçlere ya da ısıya dayanıklı cam kaplara yerleştirip kaşarla bir araya getireceksiniz, hepsi bu kadar. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte güveçte kaşarlı köfte yapılışı...

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Şam tatlısını bilmeyen yoktur. Peki Şam köftesini duymuş muydunuz? Malatya mutfağına ait bu yöresel lezzetin tarifini merak ediyorsanız, içeriğimiz size çok yardımcı olacak. İşte tam tutan ölçüleriyle nefis Şam köftesi tarifi…

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Görüntüsü sebebiyle özellikle de çocukların ilgisini çeken nefis bir yemek, patatesli sulu köfte. Patates ve köftenin enfes buluşması olan bu yemeği denemek isterseniz, leziz patatesli sulu köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Yöresel lezzetlerin en güzellerinden biri var sırada: Eskişehir mutfağından balaban köfte. Balaban kebabı diye de bilinen bu yemek, altında et suyuyla ıslatılmış tırnak pideleri, üstünde domates sosu ve tereyağıyla adeta bir lezzet şöleni. İşte evde balaban köfte yapmak isteyenler için nefis bir tarif…

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Akçaabat köftesi adını, Trabzon'un Akçaabat ilçesinden, tadını da iki kıyma ve Trabzon ekmeğinin güzelce harmanlanmasından alıyor. Tadına bakan herkesin vazgeçilmezi olan bu köfteyi evinizde denemek isterseniz, Akçaabat köftesi tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Köfteli patatesli paça nasıl yapılır? Köfteli patatesli paça tarifi

Patates yemekleri büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. İşte bu yemeklere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Köfteli patatesli paça. Patates püresi, çeşitli baharatlarla harmanlanan köfte toplarıyla buluşuyor, tadı damakları şenlendirecek bir lezzet öne çıkıyor. İşte, köfteli patatesli paça tarifi

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Krem karamel nasıl yapılır? Krem karamel tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 20 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de krem karamel oldu. Peki, krem karamel nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Mutfağı krem karamel tarifi

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