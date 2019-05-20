'İftara ne pişirsem?' diye düşünmek yerine bu nefis köfte tariflerine bir göz atın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Patates yemekleri büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. İşte bu yemeklere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Köfteli patatesli paça. Patates püresi, çeşitli baharatlarla harmanlanan köfte toplarıyla buluşuyor, tadı damakları şenlendirecek bir lezzet öne çıkıyor. İşte, köfteli patatesli paça tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 20 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de krem karamel oldu. Peki, krem karamel nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Mutfağı krem karamel tarifi