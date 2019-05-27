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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
27 Mayıs 2019 - 12:22,

İftara ne pişireceğinizi düşünmek yerine nefis bakliyat tariflerimizi deneyin

Bakliyatlar en sağlıklı ve en ekonomik protein kaynaklarının başında geliyor. Bu nedenle ramazan ayında özellikle de iftar sofralarında bulunmaları çok ama çok önemli. Sizin için iftar menüsüne çok yakışacak enfes bakliyatlı tarifler derledik. Humustan mercimek köftesine çeşit çeşit bakliyatlı tarifimizi listemizde bulabilirsiniz.

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Mercimekli köfte ya da bir başka deyişle mercimek köftesi sevmeyen olamayacağına gönülden inanıyoruz. Hele bu tarifle yapılan mercimekli köfteleri en zor beğenenleri bile mutlu edecektir. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketeceği protein deposu mercimek köftesi özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek.

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Kırmızı mercimekle yapılan çeşm-i nigar çorbası, farklı çorba tarifleri arayanlar için birebir. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralarınızdaki yerini kısa sürede sağlamlaştıracak çeşm-i nigar çorbasının tarifi aşağıda…

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Taze bakla ilkbaharın en favori sebzelerinden ancak kuru baklanın da lezzetine doyum olmuyor hani. Kuru baklayla yemek, fava gibi geleneksel lezzetlerden farklı bir şey yapmak istiyorsanız size tavsiyemiz falafelin kuzeni kuru iç bakla köftesi. Oldukça pratik bir tarifi olan bakla köftesini çoluk çocuk herkes zevkle yiyecek.

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Bir gece önceden ıslatarak hazırladığınız nohutların domates salçası ve baharatlarla buluşmasıyla ortaya enfes nohut yemeği çıkıyor. Bu çok lezzetli ve pratik olan tarifi demek isterseniz, leziz etsiz nohut yemeği tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda...

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Erişte ve yeşil mercimeğin enfes buluşması... Çok lezzetli ve oldukça kolay hazırlanan erişteli yeşil mercimek çorbasını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda… Biz çorba diyoruz ama o kadar doyurucu ki tek başına bir yemek bile olabilir. Şimdiden afiyet olsun...

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Barbunyanın her hali bir başka güzel! Hazırlaması çok pratik olan bol proteinli ve bol vitaminli barbunya salatası tarifi denemek isteyenler için hemen aşağıda… Bu salatayı tek başına bir yemek olarak yiyebileceğiniz gibi ana yemeklerin yanında eşlikçi olarak da servis edebilirsiniz.

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Humusun temel malzemeleri nohut ve tahindir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis edebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Veganların da gönül rahatlığıyla yediği protein deposu bir meze olan humusu bir de Lezizz tarifiyle deneyin.

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Bat, Tokat ve Yozgat yörelerinde yapılan bulgurlu ve mercimekli bir yemektir. Yozgat’ta yapılanı daha sulu olur, Tokat’ta yapılanı ise yanında çıtır çıtır asma yapraklarıyla birlikte yenir. Biz bugün Yozgat yöresinin bat tarifini sofranıza taşımaya karar verdik. İşte tarifi…

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Ortadoğu mutfağının en meşhur lezzeti falafeli çok seviyor ama yağda kızardığı için yemekten çekiniyor olabilirsiniz. Size güzel bir haberim var. Nefis falafel yağda kızartmadan da pişirilebilir. İşte protein deposu nohutla yapabileceğiniz ve gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz fırında yağsız falafel tarifi.

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Taze bakla ilkbahar aylarında sofralarımızı süsleyen nefis bir sebze. Peki kışın bakladan mahrum mu kalacağız? Tabii ki hayır, elimizin altında kuru bakla var çünkü. Kuru baklayla yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı yemek tarifimiz var bugün. Üstelik yapılışı da çok kolay ve pratik. İşte zeytinyağlı kuru bakla tarifi…

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