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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
24 Mayıs 2019 - 17:24,

İftar sofralarını balıkla şenlendirmek isteyenler için enfes tarifler

Balık denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Siz de bu gruptaysanız ve iftar sofranızda da nefis balıklı yemeklere yer vermek istiyorsanız çok doğru bir yere geldiniz çünkü listemizde enfes balıklı tarifler var. İşte sağlık ve lezzet deposu balık tarifleri…

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Balık ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye de anılıyor. Biz de tarifimizde palamut kullandık. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Balık ekşilisinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…

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Somon çok kolay pişen, bol yağlı ve çok lezzetli bir balık. Hele yanında ıspanak da olunca hem tadına hem de sağlığına doyum olmuyor. Doyurucu ve besleyici ıspanak yatağında somon tarifimizi siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun şimdiden…

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Balığın en güzel hallerinden biri sebzelerle bir araya getirilip buğulama şeklinde pişirilince ortaya çıkıyor. Buğulama balığın en leziz hali de muhtemelen beyaz etli kalkanla yapıldığında ortaya çıkıyor olabilir. Denemeye ne dersiniz? Tarifi sizin için hazırladık.

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Levrek en lezzetli balıkların başında geliyor, pazı ise en sağlıklı ve besleyici yeşil sebzelerden biri. Peki bu ikisi bir araya gelince ne olur? Pazı yapraklarının içine sarılmış levrek filetolarıyla benzersiz bir lezzet çıkar ortaya. Pazılı levrek sarmanın tarifini aşağı bırakıyoruz, sağlıklı beslenmek isteyenlere de mutlaka tavsiye ediyoruz.

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Çıpura en lezzetli ve en kolay bulunabilen balıklardan biri. Balık restoranlarının da favorisi olan çipurayı evinizde de kolayca pişirebilirsiniz. Hele ki tarifimizdeki gibi yağlı fırın kağıdında sebzelerle yapacağınız bu balığın servisi de çok kolay olacak. Limon, soğan ve sarımsağın lezzet kattığı kağıtta çipurayı mutlaka deneyin.

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Lüfer başlı başına en leziz balıklardan biri. Bu leziz balığı maydanoz, sarımsak ve çeşitli baharatlarla daha da lezzetlendirip pakette pişirdiğinizde ortaya çıkacak keyfin boyutlarını tahmin etmeniz mümkün değil. Çok beğeneceğinizi garanti ettiğimiz tarifimiz burada...

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Kebap illa ki etle olacak diye bir kural yok. Balıkla da çok nefis kebaplar yapabilirsiniz. Örneğimiz hemen aşağıda. Izgara severlerin mutlaka denemesi gereken özel soslu bu tarif, en azılı et severleri bile balıkçı yapabilecek lezzette.

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Denizlerimizin en lezzetli sakinlerinden biri olan palamutun en güzel hali de pilaki olsa gerek. Balığın lezzetinin sebzelerle desteklendiği, fırında pişen bu nefis yemek, her türlü sofraya yakışır, herkese kendini sevdirir. İşte çok basit bir palamut pilaki tarifi...

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Ton balığını genellikle salata, makarna gibi tariflerde kullanıyoruz ancak aslında sıcak yemekler pişirmek için de çok uygun bir malzeme. Örneğin biz bugün protein deposu ton balığını domates sosu ile pişirsek nasıl olur dedik, gerçekten nefis bir yemek çıktı ortaya. Tarifi hemen aşağıda...

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Karadeniz mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden biri olan hamsiyle yapılan çok özel bir tarifimiz var: Hamsi kuşu! Adını görüntüsünden alan bu yemeğin malzemesi az, yapılışı da çok kolay ve pratik. Ancak lezzeti o kadar muhteşem ki gerçekten doyum olmuyor. Hamsinin bol olduğu bu mevsimde mutlaka denemelisiniz.

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Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de dondurmalı irmik tatlısı oldu. Peki, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası

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