İftar menüsü için nefis tencere yemeği tarifi önerileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler Haberleriİftar menüsü için nefis tencere yemeği tarifi önerileri
GeriLezizz Menüler İftar menüsü için nefis tencere yemeği tarifi önerileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
24 Mayıs 2019 - 13:31,

İftar menüsü için nefis tencere yemeği tarifi önerileri

Uzun oruç süresinin sonunda iftarda yenen sıcak tencere yemekleri adeta ilaç gibi geliyor. Bu nedenle birçoğumuz iftar sofrası için farklı tencere yemeği tarifleri arıyoruz. Bu arayışta işinizi kolaylaştırmak amacıyla çok lezzetli bazı tencere yemeği tariflerimizi sizin için derledik. İşte iftar menünüz için pratik tencere yemeği tarifleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/10

Tas kebabı, Türk mutfağında etle yapılan tencere yemekleri arasında en sevilenlerde ilk üçte yer alıyor olabilir. Çoğu zaman patates püresiyle servis edilen bu enfes yemeği biz bu kez patlıcanın en tatlı hali olan beğendiyle bir araya getirdik. Gerçekten çok nefis oldu. Denediğinizde siz de bayılacaksınız!

2/10

Tazesiyle, dondurulmuşuyla, konservesiyle dört mevsim sofralarımızdan eksik olmayan bezelyenin zeytinyağlısı da etlisi de çok nefis oluyor. İçine biraz da patates ve havuç eklediniz mi, enfes bir yemeğe dönüşen bezelyeyi bir de bizim tarifimizle denemeye ne dersiniz? İşte Lezizz farkıyla etli bezelye tarifi...

3/10

Gaziantep'te ilkbahar gelince akla ilk gelen lezzetlerden biridir şiveydiz. Kuzu eti ve taze sarımsakla yapılır, antibiyotik etkisi nedeniyle şifa niyetine yenir. Özellikle nisan ve mayıs aylarında bol bol tüketilen şiveydizi siz de evinizde denemek isterseniz tarifimize mutlaka bir göz atın. Çok beğeneceğinizden eminiz.

4/10

Nefis ve pratik bir patlıcan yemeği yapmak istiyorsanız ve az malzemeli bir tarif arıyorsanız, aşağıda tarifi bulunan Lezizz usulü patlıcan yemeğini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz etli patlıcan yemeğini çok beğeneceksiniz.

5/10

Oldukça kolay hazırlanan bir tarifi var semizotu yemeğinin. Her yaştan insanın zevkle tükettiği bu yemeği denemek isterseniz, leziz semizotu yemeği tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

6/10

Mantar sote her mevsim zevkle yenen kolay sebze yemeklerinin başında geliyor. Peki etin ya da makarnanın yanında da çok güzel bir eşlikçi olan mantar sote nasıl yapılır? Mantar sote yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte birkaç basit malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz mantar sote tarifi...

7/10

Nohut tam bir protein deposu olmasıyla sofralarımızda sık sık misafir ettiğimiz bir bakliyat. Salatadan pilava her tarife kolayca uyum sağlayan nohudu bu kez en klasik tariflerden birinde, etli nohut yemeğinde kullandık. Lezzeti garantili...

8/10

Hem çorba hem yemek gibidir terbiyeli sulu köfte. Yiyeni doyurur, içini ısıtır. Limonlu ve yumurtalı terbiyesiyle damakta enfes bir iz bırakır. Siz de nefis terbiyeli köfteyi evinizde denemek, bu lezzeti sofralarınıza taşımak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

9/10

Bamya yaz aylarında sofraları şenlendiren nefis bir sebze. Özellikle bol ekşisinin tadına doyum olmuyor. Peki bamyayı tavukla denemiş miydiniz hiç? Çok beğeneceğinizden emin olduğumuz tavuklu bamya tarifimiz aşağıda, mutlaka denemelisiniz.

10/10

"Türklerin milli yemeği" denince akla gelenlerden biri mutlaka kuru fasulyedir. Soğanıyla, salçasıyla bir bütün olan bu nefis yemek, içine pastırma eklendiğinde çok daha lezzetli oluyor. Herkesin fasulye tarifi kendine ama bir de bizimkini denemeye ne dersiniz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Soğan halkası nasıl yapılır? İşte soğan halkası tarifi

Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle burgercilerde çok sık karşımıza çıkan soğan halkalarını, dondurulmuş halde alıp kızartabileceğiniz gibi kendi soğan halkanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz soğan halkaları, ev partilerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte soğan halkalarının yapılışı ve püf noktaları…

/
Lezizz Öneriler

Elma sirkesi nasıl yapılır? Sağlık deposu elma sirkesi tarifi

Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdelerinin başında fermente gıdalar geliyor. Mayalanma olarak da Türkçeleştirebileceğimiz fermantasyon geçirmiş gıdalar arasında günlük beslenmemize katılması en kolay olanlardan biri de sirke, özellikle de elma sirkesi. Ancak marketten aldığımız sirkeler ne yazık ki doğal değil. Dolayısıyla sağlığa faydaları da çok sınırlı. Eğer sirkeden gerçekten faydalanmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en doğru şey kendi sirkenizi yapmak. Peki bu nasıl olacak? Bu içeriğimizde “Evde elma sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını vermeye çalıştık. Ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. İşte evde elma sirkesi tarifi…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git