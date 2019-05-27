İftar menüsü için lezzetine doyum olmayan patlıcanlı yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 27 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de supangle oldu. Peki, supangle nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı supangle tarifi
Malezya'da ramazanın gelmesiyle birlikte ülke genelinde pişirilen pirinç, et ve çok sayıda baharattan oluşan geleneksel ramazan yemeği "bubur lambuk", Malay halkının iftar sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor.