İftar menüsü için farklı tavuk yemekleri arayanlara nefis tarif önerilerimiz var

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Osmanlı döneminden beri özel günlerin vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın hazırlanması uzun saatler sürse de sonucunda tadına bakan herkese küçük bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde herkes baklava yapımının inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. Lezzetli baklava nasıl yapılır? Baklava yapmanın incelikleri nelerdir? Baklava yaparken nelere dikkat edilmelidir? Lezzetli bir baklava için hangi malzemeler tercih edilmelidir? Baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve baklava yaparken herkesin dikkat etmesi gereken püf noktaları, baklava tariflerimiz ile birlikte hemen aşağıda…
Şifa kaynağı pırasayla börek tadında bir lezzet denemeye ne dersiniz? Kalorisi çok düşük ama besin değeri oldukça yüksek olan fırında pırasa için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. Peki, fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi