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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
21 Mayıs 2019 - 15:46,

İftar menüsü için farklı tavuk yemekleri arayanlara nefis tarif önerilerimiz var

Tavuk eti, hem yağsız bir protein kaynağı olmasıyla, hem de lezzetiyle sofralarımızdaki yeri geçmişten günümüze çok sağlam bir malzeme. Neredeyse tüm yemeklere kolaylıkla uyum sağlayan tavuğa iftar sofranızda yer vermek istiyor ancak biraz farklı bir yemek tarifi arıyorsanız listemize mutlaka bir göz atmalısınız. İşte iftar menünüzde mutlaka bulunması gereken nefis tavuk yemeği tarifleri…

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Bu tavuk fırında ağır ağır pişiyor, çıtır çıtır lezzetine doyum olmuyor. Özel günlerde sofralarınızın baş köşesine yakışacak bir yemekten bahsediyoruz, evet. Görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz olan fırında tavuğu, beyaz et sevenler ve ihtişamlı sofralar kurmak isteyenler mutlaka denemeli.

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Osmanlı döneminden kalma eşsiz bir lezzet, hünkar beğendi. Közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı doğranmış etlerin enfes buluşması. Genellikle kırmızı etle yapılır ama tavukla da enfes hünkar beğendiler yapabilirsiniz. Bugüne kadar denemediyseniz, leziz tavuklu hünkar beğendi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Özellikle çocukların severek tükettiği bir lezzet tavuk şinitzel. Bu tarifin içine bir de kaşar peynir dilimleri ekledik ve ortaya leziz, kaşar peynirli tavuk şinitzel çıktı. Bu çok lezzetli tavukları denemek isterseniz, kaşar peynirli tavuk şinitzel tarifimiz hemen aşağıda…

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Sıradan köfte yemeklerine alternatif arayanlar için yeni bir önerimiz var: Sarımsaklı tavuk köfte. Kırmızı et yerine tavuk etiyle yapabileceğiniz bu tarifi davet sofralarında da sunabilirsiniz. Peki, tavuk köfte nasıl yapılır? İşte sarımsaklı tavuk köfte tarifi...

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Kuskus aslında bir tür makarna ama görüntüsü ve pişirme yöntemi itibarıyla kuskusla yapılan yemekleri pilav kategorisine sokuyoruz genellikle. Kuskusla farklı lezzetler yaratmak isteyenler için bir öneri: Kuskuslu saray tava. Tavuğun ve kuskusun nefis bir beraberliği olan kuskuslu saray tavayı mutlaka denemelisiniz.

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Tavuk yemekleri sıkışık zamanların kurtarıcılarının başında gelir. Kısa sürede pişen ve lezzetiyle herkesi memnun eden tavuk yemekleri repertuarınıza bir katkı yapmak isterseniz, kremalı sebzeli tavuğu bir denemelisiniz. Fırında piştiği için gayet de hafif olan bu yemeği misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.

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Dalyan köfte genellikle dana ya da kuzu kıymasıyla yapılan enfes bir yemek. Ancak kırmızı etten uzak duranlar ya da daha ekonomik bir seçenek arayanlar için tavuk kıyması da dalyan köfte yapmak için enfes bir alternatif olabilir. İşte muhteşem tavuklu dalyan köfte tarifi…

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Çalışan insanların vazgeçilmez yemeklerinden biri olan tavuğu hep aynı tariflerle yemekten sıkılmadınız mı? “Evet” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin sizin için farklı bir tavuk yemeği tarifi. Köri sosuyla harmanlanmış enfes tavukların tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Kısa sürede hazırlanabilecek enfes, doyurucu ve besleyici bir tarif arıyorsanız mantarlı sebzeli tavuk sote size çok uygun olabilir. Pilavla da makarnayla da çok güzel uyum sağlayan bu yemeği en zor beğenen misafirlerinize bile gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.

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Tavuk ve sebzenin bu muhteşem uyumu sofralarınıza harika bir lezzet katacak... Üstelik çok da hafif çünkü buharda pişiyor. Alüminyum folyoda ya da pişirme torbasında yapabileceğiniz bu yemek o kadar pratik ki haftada bir kez mutlaka yapmak isteyeceksiniz. İşte buharda pişmiş sebzeli tavuk tarifi...

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Baklava yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları

Osmanlı döneminden beri özel günlerin vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın hazırlanması uzun saatler sürse de sonucunda tadına bakan herkese küçük bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde herkes baklava yapımının inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. Lezzetli baklava nasıl yapılır? Baklava yapmanın incelikleri nelerdir? Baklava yaparken nelere dikkat edilmelidir? Lezzetli bir baklava için hangi malzemeler tercih edilmelidir? Baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve baklava yaparken herkesin dikkat etmesi gereken püf noktaları, baklava tariflerimiz ile birlikte hemen aşağıda…

Fotoğraf: Ingimage /
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Fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi

Şifa kaynağı pırasayla börek tadında bir lezzet denemeye ne dersiniz? Kalorisi çok düşük ama besin değeri oldukça yüksek olan fırında pırasa için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik. Peki, fırında pırasa nasıl yapılır? Fırında pırasa tarifi

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