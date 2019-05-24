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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
24 Mayıs 2019 - 16:45,

İftar menünüz için nefis patatesli yemek tariflerimiz var

Patates mutfaklarımızın kraliçesi konumunda desek yanlış olmaz. Haşlaması ayrı kızartması ayrı güzel. Her yemeğe yakışır, kolayca doyurur, üstelik oldukça da besleyicidir. E bütün bunlar bir araya geldiğinde iftar sofralarımızda baş köşede yer alması da çok şaşırtıcı değil. Aynı fikirdeyseniz iftar menüsü için hazırladığımız patatesli tariflerimize bir göz atmalısınız. İşte nefis patatesli tarifler…

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Çoğu zaman ana yemeğe eşlik eden patates, aslında yemeğin ta kendisi olmayı hak etmiyor mu? Bizce hak ediyor, hem de sonuna kadar. Siz de aynı fikirdeyseniz bu patates gratene bir şans verin. Kaşar peyniri ve kremasıyla bolca protein de içeren bu yemeği birkaç dakika içinde hazırlayıp fırına atabilir, o pişerken siz keyfinize bakabilirsiniz.

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Tam bir sağlık deposu olan pırasayla yapabileceğiniz bu çorbanın lezzetine doyamayacaksınız. Lezzetini krema ve adaçayından alan bu çorbayı pırasa sevmeyenler bile zevkle tüketecek. Çok fazla zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı patates çorbası özellikle tavuk yemeklerinden önce tüketildiğinde çok keyifli oluyor.

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Bu akşam için yemeğiniz hala hazır değil mi? Telaşlanmayın. Patates oturtma tarifimiz bugünün kurtarıcı yemeği olmaya aday. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan patates oturtma tarifi bütün detayları ile hemen aşağıda…

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Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Her hali güzel sebzelerden biri kesinlikle patatestir. Haşlarsınız, kızartırsınız, fırında pişirirsiniz, mangalda közlersiniz ve her şekilde enfes bir yemek elde edersiniz. Biz bu kez patatesi kavurduk. Et ya da tavuk yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz patates kavurmasını arzu ederseniz tek başına da yiyebilirsiniz. Peki patates kavurması nasıl yapılır? İşte patates kavurması tarifi…

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Musakka denince akla genellikle patlıcan yemeği gelir ama aslında patatesle de enfes bir musakka yapabilirsiniz. Üç aşamada hazırlanan bu yemek, ilk bakışta biraz zahmetli görünebilir ama bu sizi yıldırmasın. Lezzeti her şeye değiyor...

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Yelpaze patates son dönemin en favori ve en çok aranan lezzetlerinden. Fırında piştiği için gayet hafif olan ancak lezzeti yağda kızarmış patatesleri aratmayan yelpaze patatesin mis kokulu baharatlardan aldığı lezzet damağınızdan silinmeyecek. Mutlaka denemelisiniz. İşte yelpaze patates tarifi...

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Patates salatası et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakıştığı gibi tek başına ya da çayın yanında da zevkle tüketilebilecek bir lezzet. Biz bu kez patates salatasını soya sosuyla lezzetlendirdik. Üzerine de kornişon turşu ve kurutulmuş domates ilave ettik. Klasik patates salatasından daha farklı bir lezzeti olan soya soslu patates salatasını siz de denemelisiniz.

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Mantı tarifleri genelde ya kıymalı oluyor ya da patatesli. Biz bu kez bu iki malzemeyi birleştirip tek bir iç harcı haline getirdik, ortaya enfes bir sonuç çıktı. Sarımsaklı yoğurtla ikram edebileceğiniz patatesli mantı akşam sofralarınızı süsleyecek!

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Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de dondurmalı irmik tatlısı oldu. Peki, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası

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