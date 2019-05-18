İftar menünüz için doyurucu, besleyici nefis pide tariflerimiz var

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...
Pirinç pilavı, Türk mutfağının temel besin kaynakları arasında yer alıyor. Uzak doğu mutfağında en çok tüketilen tahıl türü olarak bilinen pirince, ülkemizde ise 13. YY'da rastlanmaktadır. İşte, bu kısa bilginin ardından mutfağınızda yer vermeyi düşüneceğiniz tane tane pirinç pilavı tarifi hakkında detaylı bilgiler