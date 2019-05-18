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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
18 Mayıs 2019 - 13:12,

İftar menünüz için doyurucu, besleyici nefis pide tariflerimiz var

Pide ve lahmacun denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Hem gayet ekonomik, hem de çok doyurucu olan pideler, iftar sofralarına da çok yakışıyor. Çeşit çeşit malzemeyle pidesini evde yapıp zevkle yemek isteyenler için enfes tarifler hazırladık. İftar sofranız bereketli olsun...

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Ramazan sofrası denince akla fırından alınıp sıcak sıcak eve getirilen ramazan pidesi geliyor en önce. Ancak siz “Fırın önünde pide kuyruğunda beklemek yerine pidemi kendim yapmak istiyorum” diyenlerdenseniz, ramazan pidesi tarifimizi gururla dikkatinize sunmak isteriz. İşte pide sevenler için çıtır çıtır ramazan pidesi tarifi…

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Kuşbaşılı pideyi görünce insanın bir an gözü korkuyor ama hiç korkmasın. Çünkü bu pidenin hamurunda 3 içinde 4 malzeme var. Hatta bunların biri su, biri de tuz. Yani çok az malzemeyle herkesi doyurup şaşırtacak bir yemek hazırlayabilirsiniz. Dahası görüntüsü ve lezzetiyle de alkışları toplayacaksınız. E daha ne olsun? O zaman gelsin tarifimiz...

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Pide denince akla genelde en temel pide olan peynirli pide gelir. Biz bu kez peynire maydanoz da ekledik, börek keyfiyle peynir keyfini bir araya getirdik yani... Hamuruyla, yumurtasıyla çok doyurucu bir yemek çıktı ortaya. Yanında çayla mı tüketirsiniz, ayranla mı orası size kalmış ama denemezseniz pişman olacağınızı söylemezsek olmaz.

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Pide denince aklına kıymalı pide gelenler el kaldırsın! Bu klasik ve tadına doyulmaz lezzeti evde de kolayca yapabileceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir diye düşünüyoruz. Pişirme süresi sadece 20 dakika olan bu enfes tarif, biraz kilo almanıza sebep olabilir. Sonra uyarmadı demeyin...

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Kaşar ve sucuk kahvaltıların ve tostların ayrılmaz ikilisi. Bu ikiliyi pide hamurunun ortasında bir araya getirince de nefis olduğunu söylemiş miydik peki? Üstelik bu pide hamuru yoğurmak dışında bir maharet de istemiyor. İşte ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde yiyebileceğiniz sucuklu kaşarlı pidenin tarifi...

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Pide, genellikle etli ya da peynirli olur. Ancak aslında çeşit çeşit malzemeler kullanıp pide yelpazenizi genişletebilirsiniz. Bunlardan biri de vegan ve vejetaryen tariflerde sık sık et yerine kullanılan mantar. İçine biber ve domates de eklediğinizde hiçbir eksiği kalmıyor, fazlasından başka...

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Demir deposu ıspanak en sık tüketilen sebzelerden. Birçok tarife kolayca uyum sağlayan ıspanakla yapabileceğiniz en lezzetli yemeklerden biri de ıspanaklı börek. Ya bu lezzeti biraz daha geliştirip ıspanaklı pide yapmaya ne dersiniz? Fırından çıkarmadan birkaç dakika önce üzerine bir de beyaz peynir serperseniz ortaya efsane bir yemek çıkıyor.

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Yapılış aşamaları biraz uzun görünüyor ama bu sizi korkutmasın. Bu tarifle kır pidesi yapmak aslında çok kolay. Hamurundaki patatesle yumuşacık bir kıvama kavuşan kır pidesi için bir ıspanaklı ve peynirli iç hazırladık ama siz kıymadan patatese çeşit çeşit malzeme kullanabilirsiniz. İşte enfes kır pidesi tarifimiz...

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Lahmacun dar zamanların yardıma koşan yemeğidir. Hem doyurucu hem de sağlıklı bir lezzet olan lahmacunu evinizde de yapabilirsiniz. Çıtır çıtır hamuruyla, gönlünüze göre ayarlayabileceğiniz kıymasıyla, soğanıyla eksiksiz bir lahmacun tarifi için içeriğimize mutlaka göz atın.

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Etli ekmek son dönemde Konya ile Sivas arasında paylaşılamayan fakat ne olursa olsun tadına doyum olmayan bir yöresel lezzet. Peki etli ekmeği evinizde yapıp doya doya yemeye ne dersiniz? “Muhteşem olur” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin nefis etli ekmek tarifimiz…

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Biberli ekmek Hatay mutfağının en sevilen ve en iyi bilinen lezzetlerinin başında geliyor. Et yemeklerinin, salataların yanında sıkça tüketilen bu acılı ekmeği, Antakya mutfağı yemekleri yapan restoranlarda yiyebileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan Lezizz’in biberli ekmek tarifi…

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Bugün iftara ne pişirsem? 19 Mayıs iftar menüsü

Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

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Pirinç pilavı nasıl yapılır? Tane tane pirinç pilavı tarifi

Pirinç pilavı, Türk mutfağının temel besin kaynakları arasında yer alıyor. Uzak doğu mutfağında en çok tüketilen tahıl türü olarak bilinen pirince, ülkemizde ise 13. YY'da rastlanmaktadır. İşte, bu kısa bilginin ardından mutfağınızda yer vermeyi düşüneceğiniz tane tane pirinç pilavı tarifi hakkında detaylı bilgiler

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