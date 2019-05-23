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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23 Mayıs 2019 - 13:01,

İftar için çok doyurucu ve besleyici bulgurlu tarifler hazırladık

Bulgur Türk mutfağının temel taşlarından. Binlerce yıldır Anadolu’da sofraların baş köşesinde yer alan bulgura iftar sofranızda yer vermek isterseniz, sizi çok mutlu edecek bazı tariflerimiz var. Pilavdan köfteye bulgurla yapabileceğiniz çeşit çeşit iftar tarifleri listemizde. Afiyet olsun!

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Fellah köftesi Malatya mutfağına ait olmakla birlikte, Anadolu'nun farklı yerlerinde de ufak farklılıklarla karşımıza çıkan bir lezzet. Çok doyurucu olan bu etsiz köfteyi, buzlukta dondurup yiyeceğiniz zaman pişirebilir, dar zamanda kurduğunuz mükellef sofralarla takdir toplayabilirsiniz. Vejetaryenlerin de zevkle tüketecekleri fellah köftesinin tarifi hemen aşağıda...

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Cacıkla çorba arası bu soğuk çorba, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak. Özellikle içinde bulunan su deposu salatalıkla hem karnınızı doyuracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını kolayca karşılamış olacaksınız. Bulgur ve mısırın doyurucu etkileri de cabası...

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İnce bulgur ve irmiğin kıymayı sarıp sarmalamasıyla ortaya içli köfte çıkıyor. İçli köfteyi sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Peki ya siz, bu kadar çok sevilen içli köftenin haşlama halini denediniz mi? Denemek isteyenler için, haşlama içli köfte tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Bulgur pilavını kavurmayla pişirdiğinizde hem daha lezzetli hem görüntüsü daha şık hem de daha doyurucu bir yemek elde edeceksiniz. Üstelik protein ve karbonhidratın beraberliği ile çok daha dengeli bir lezzet ortaya koymuş olacaksınız. Tarifi hemen aşağıda, çok beğeneceğinizden şimdiden eminiz.

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Bulgur yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için büyük küçük herkesin severek tüketeceği bir tarifimiz var: Yoğurtlu bulgur köftesi. İrmik, yumurta ve baharatlarla harmanlanan bulgur köfteleri, yoğurtlu sosla buluşuyor, tadına doyum olmayan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır?

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Elazığ yöresinin en sevilen yemeklerinden hanım köftesinin tarifini mi aramıştınız? O zaman çok doğru bir yere geldiniz çünkü aşağıda enfes bir hanım köftesi tarifi bulacaksınız. Bulgur ile kıymanın bir araya geldiği bu nefis köfteye domatesli ve salçalı sosu da tat katıyor. İşte Elazığ yöresinden hanım köftesi tarifi…

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Nar ekşisi, hele bir de doğal olursa, içine girdiği her yemeğe benzersiz lezzet katan malzemelerden. Bu bulgur pilavı da bu gerçeğin en güzel örneklerinden. İçinde haşlanmış tavuk eti parçaları ve kimyon da bulunan nar ekşili bulgur pilavı, farklı pilav tarifleri arayanların listesinin başına adını yazdıracak. Tarifi hemen aşağıda, mutlaka denemelisiniz.

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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!

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Çöç Adana’da oldukça bilinen ve sevilen bir lezzet. Enfes çöç yemeğini kıymayla yapabileceğiniz gibi dilerseniz kıyma yerine 2 adet patates ilave ederek bambaşka bir lezzet de elde edebilirsiniz. Adana mutfağının enfes yöresel lezzeti çöç yemeğinin tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda...

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Lezzetine doyum olmayan, Diyarbakır'a ait pıçık yemeğini sizde evinizde denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Bulgur köftesinin Diyarbakır'a özel tarifi olarak açıklayabileceğimiz pıçık etsiz bir tarif olduğu için vejetaryenler de gönül rahatlığıyla tüketebilir.

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Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de 'Sütlü Nuriye' tatlısı oldu. Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı Sütlü Nuriye tarifi

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