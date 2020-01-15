Hobi olarak başladı! Şimdi ise siparişlere yetişemiyor

BİR ÇOK İLDEN SİPARİŞ ALIYOR Şuan da üretimini 200 metrekarelik bir alanda yapmaya devam ettiğini aktaran Yalçın:" Aylık 2 tona yakın bir üretimim mevcut. Bunu ilçe ve ile anca yetiştirebiliyorum. Diyarbakır, Batman, Van,Elazığ ve Muş illerinde de üreticiler var ama mantar kaliteli olduğu için o iller dahil her taraftan sipariş alıyorum.