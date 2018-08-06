Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hesabını bilen karıncalar için ağustosta yapılabilecek kış hazırlıkları
Yazın sonlarına doğru yavaş yavaş ilerlediğimiz bugünlerde kış hazırlıkları da başladı. Domateslerin en lezzetli, meyvelerin en kokulu, salatalıkların biberlerin en bol olduğu bu mevsimde salça, turşu, reçel, tarhana gibi kış hazırlıklarınızı yapıp mutfak bütçenizin üzerindeki yükü biraz olsun hafifletmeye ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se leziz tariflerimiz sizi bekliyor...
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Yaz aylarında bol, ucuz ve leziz olan domatesi kışa da taşımanın en iyi yollarından biri kışlık sos haline getirmek. Doğru saklanırsa bir sonraki yaza kadar dayanacak olan ve "menemenlik" olarak da anılan domates sosları için bu tarifi mutlaka deneyin.
Bol sebze, yoğurt ve nohutla çok besleyici ve hazırlaması çok kolay ev tarhanasına bayılacaksınız. Kış aylarında birkaç dakika içinde enfes bir çorba içip içinizi ısıtmak istediğinizde sık sık bu çorbaya başvuracaksınız.
Domates salçası özellikle kış aylarında neredeyse her yemekte kullandığımız, mutfağımızın olmazsa olmazı bir malzeme. Peki kışlık salçanızı evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Böylece hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de içiniz rahat bir biçimde yaz domatesi lezzetini kışa taşımış olacaksınız.
İncirler tezgahlarda yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bu ballı yaz meyvesini kışın da tüketebilmenin en güzel yollarından biri de incir reçeli. Çıtır çıtır dokusu ve karanfil kokusuyla kahvaltılarınızı renklendirecek bir reçel tarifi....
Yaz aylarında havalar henüz sıcakken yapıp iyice kurutacağınız bu erişteler, kışın en büyük kurtarıcınız olacak. Çünkü pişirip masaya getirmesi sadece 10 dakika sürüyor. İçindeki bol yumurtasıyla çok da besleyici olan bu erişte tarifine bayılacaksınız.
Kızılcıklar olunca, selelere dolunca yapabileceğiniz bu reçel, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Üstelik hafif ekşi olduğu için cheesecake gibi tatlıların üzerine de gezdirip nefis sonuçlar elde edebilirsiniz.