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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Lezizz Profiller>Hesabını bilen karıncalar için ağustosta yapılabilecek kış hazırlıkları
Lezizz Profiller

Hesabını bilen karıncalar için ağustosta yapılabilecek kış hazırlıkları

Yazın sonlarına doğru yavaş yavaş ilerlediğimiz bugünlerde kış hazırlıkları da başladı. Domateslerin en lezzetli, meyvelerin en kokulu, salatalıkların biberlerin en bol olduğu bu mevsimde salça, turşu, reçel, tarhana gibi kış hazırlıklarınızı yapıp mutfak bütçenizin üzerindeki yükü biraz olsun hafifletmeye ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se leziz tariflerimiz sizi bekliyor...

Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Yaz aylarında bol, ucuz ve leziz olan domatesi kışa da taşımanın en iyi yollarından biri kışlık sos haline getirmek. Doğru saklanırsa bir sonraki yaza kadar dayanacak olan ve "menemenlik" olarak da anılan domates sosları için bu tarifi mutlaka deneyin.

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Kış yemekleri denince aklımıza bakliyatlar geliyor. Bakliyatlar ise doğrudan turşuyu çağrıştırıyor. Gelin salatalıkların en körpe olduğu bu zamanlarda güzel bir salatalık turşusu yapalım.

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Bol sebze, yoğurt ve nohutla çok besleyici ve hazırlaması çok kolay ev tarhanasına bayılacaksınız. Kış aylarında birkaç dakika içinde enfes bir çorba içip içinizi ısıtmak istediğinizde sık sık bu çorbaya başvuracaksınız.

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Yazın en sevilen meyvelerden biri de erik, dahası hafif ekşi lezzetiyle mükemmel bir reçel malzemesi... Bu erik reçelini yaparsanız bütün kış eriğe hasret kalmayacağınızı garanti edebiliriz.

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Domates salçası özellikle kış aylarında neredeyse her yemekte kullandığımız, mutfağımızın olmazsa olmazı bir malzeme. Peki kışlık salçanızı evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? Böylece hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de içiniz rahat bir biçimde yaz domatesi lezzetini kışa taşımış olacaksınız.

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Yaz günlerinin en popüler sebzelerinden patlıcanı kışa da taşımak istiyorsanız bu turşu mantıklı bir fikir olabilir. Üstelik içinde başka sebzeler de var. Yani bir taşla birkaç kuş vuruyorsunuz...

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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İncirler tezgahlarda yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Bu ballı yaz meyvesini kışın da tüketebilmenin en güzel yollarından biri de incir reçeli. Çıtır çıtır dokusu ve karanfil kokusuyla kahvaltılarınızı renklendirecek bir reçel tarifi....

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Salçalık kırmızı biberlerle yapacağınız bu sosu isterseniz kahvaltıda tüketin, isterseniz makarna, tavuk gibi yemeklerin sosuna dahil edin. Her şekilde nefis olacak...

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Yaz aylarında havalar henüz sıcakken yapıp iyice kurutacağınız bu erişteler, kışın en büyük kurtarıcınız olacak. Çünkü pişirip masaya getirmesi sadece 10 dakika sürüyor. İçindeki bol yumurtasıyla çok da besleyici olan bu erişte tarifine bayılacaksınız.

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
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Kızılcıklar olunca, selelere dolunca yapabileceğiniz bu reçel, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Üstelik hafif ekşi olduğu için cheesecake gibi tatlıların üzerine de gezdirip nefis sonuçlar elde edebilirsiniz.

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