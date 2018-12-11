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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haber: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
11 Aralık 2018 - 12:07,

Her yerde görmeye hazır olun! Maraş dondurması 2019 trendleri arasında

2019'da dünya ne yiyecek ne içecek? İşte aralarında "Turkish ice cream" diye bilinen Maraş dondurması da olan o trendler...

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Dünyada yemek trendleri her yıl değişiyor. Bir yıl herkes süpergıdalardan bahsederken, ertesi yıl "poke kasesi" çılgınlığı yaşanıyor. Peki 2019'da hangi yiyeceklerden bahsedeceğiz? Dünyada yeme içme alanındaki en büyük şirketlerden olan Whole Foods, Fresh Direct ve Kind, 2019 öngörülerini şimdiden açıkladı. Öngörülere bakılırsa önümüzdeki yıl çok tanıdık lezzetlerle çok yabancı tatları bir arada tüketebiliriz.

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İşte 2019'un yeme içme trendleri...

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Karalahana çılgınlığının yerini karnabahar alacak. Karbonhidrat seviyesi düşük olan bu sebzeyle pizza tabanından pilava, krakerden krokete birçok şey yapılabiliyor. Bu da karnabaharın ve karnabahar ürünlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak.

TRENDİ YAKALAMAK İSTEYENLERE NEFİS KARNABAHARLI TARİFLER
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Organik gıda hareketi ikinci fazına geçecek. Teknoloji destekli organik gıda üretimi artacak. Organik gıda üretim süreçlerinin doğaya olumlu etkileri daha fazla öne çıkacak.

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Ketojenik, paleo ve vegan diyetlerin yaygınlaşmasıyla, tam bir yağ çılgınlığı yaşanacak. Hindistan cevizi yağı dolgulu çikolatalar, yağlı kahveler yaygınlaşacak.

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Ayçiçeği, kabak çekirdeği ya da karpuz çekirdeği gibi tohum yağları öne çıkacak. Bu yağlar protein zengini ve doymamış oldukları için sağlıklı beslenmek isteyenlerin yeni gözdesi olacak.

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Soya ya da badem gibi sütlerin yerini yulaf sütü alacak. Bu sütün üretimi daha sürdürülebilir ve yulaf tarımı esnasında çok fazla su tüketimi olmuyor bu nedenle çevre bilinci olanlar bu sütü tüketmeye başlayacak. Yulaf peyniri ya da yoğurdu da yakında karşımıza çıkabilir.

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Afrika mutfaklarında sık sık kullanılan harissa, berbere, ras el hanut gibi baharatlar, dünyanın dört bir yanındaki tariflerde daha fazla yer almaya başlayacak.

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Tüketicilerin dünyadaki açlık ve çevre problemleriyle ilgili bilinci arttıkça mükemmel görünümlü tarım ürünleri arayışının yerini daha "çirkin" görünümlü sebze ve meyvelerin kabulü alacak.

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2019'da yiyeceklerdeki prebiyotik ve probiyotik katkılarında radikal artışlar olacak. Bunlar kahvaltılık gevreklere, yağlara, çorbalara, meyve sularına eklenmiş halde karşımıza çıkmaya başlayacak.

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Prebiyotikler ve probiyotikler gibi bağırsak sağlığını destekleyen lifli gıdalar için bir arayış başlayacak. Artık yiyeceklerin üzerindeki beslenme değerlerini okurken lif başlığına özellikle dikkat edeceğiz.

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Su sadece su olmaktan çıkacak. Hindistan cevizi suyu çılgınlığından sonra şimdi de kaktüslü su ya da akçaağaçlı su gibi çılgınlıklarla karşılaşabiliriz.

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Sağlığa faydalı içeceklerin tüketiminde artış olacak. Şıra, kombucha gibi mayalı içecekler şu an olduğundan da yaygın hale gelecek.

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Şeker karşıtı hareket yerini "eklenmiş şeker karşıtı" harekete bırakacak. Yani gıdaların içindeki doğal şekerler daha kabul edilebilir hale gelecek ancak sonradan eklenmiş şekerlerle mücadele sürecek.

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İnsanların hayvanlara yapılan muameleler ve hayvancılığın çevresel etkileri konusunda bilinçlenmesinin sonucu et ve süt tüketilmeyen beslenme modelleri anaakıma dönüşecek. Mercimekten burgerler yaygınlaşacak.

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Atıştırmalıklarda daha malzemeler kullanılacak. Pahalı peynirler ve et ürünlerinden yapılmış, artizan ve gurme atıştırmalıklar yaygınlaşacak. Bunda hazır gıdaların içindeki malzemelerle ilgili bilincin artması önemli rol oynayacak.

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Kurutulmuş et gibi atıştırmalıkların yerini bunların mantar gibi bitkilerden yapılmış muadilleri alacak. Böylece et yemek istemeyen ama aynı zamanda atıştırmalık keyfinden uzak kalmak da istemeyenler için bir orta yol oluşacak.

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Gıda ambalajlarında doğayı koruma bilinci ön plana çıkacak. Pipetlerin yerini geri dönüştürülebilen pipetsiz emzikli kaplar alacak.

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Deniz ürünleri şimdikinden de fazla öne çıkacak. Somon derisi cipsi, yosun tereyağı ya da makarnası gibi bugüne kadar pek karşılaşmadığımız yiyecekler market raflarında yerlerini alacak.

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Pasifik Okyanusu kıyısındaki ülkelerin lezzetleri tüm dünyada trend haline gelecek. Guava, çarkıfelek meyvesi, ejderha meyvesi gibi meyveler, kurutulmuş karides ya da sübye gibi ürünler tariflerde ve mutfaklarda daha sık yer alacak.

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Dondurma sadece sütten ya da yoğurttan değil, avokado, humus, tahin, Hindistan cevizi suyu gibi malzemelerden de yapılacak. Sakız gibi uzayan kıvamıyla Maraş dondurması (dünyada genellikle 'Turkish ice cream' diye biliniyor), Meksikalıların nieves de garrafa'sı ya da Tayvan'ın kar buzu gibi dondurma türleri dünyada bir numara olacak.

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