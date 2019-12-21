Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram ve Alamy
21 Aralık 2019 - 00:16,
Her yerde bulmak mümkün değil! Bugünlerde mutlaka uğrayın
Yılbaşına sayılı günler kala sizin için nefis mezeler alabileceğiniz ya da sipariş edebileceğiniz tanınmış mezeci ve şarküterilerin adreslerini derledik.
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Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla evinde girmek isteyenleri yılbaşı sofrası telaşı sardı. Herkes “Yılbaşına ne pişirsem?” diye düşünüyor. Böyle özel günlerde yenen yemeklerin olmazsa olmazlarından biri tabii ki mezeler. Sizin için nefis mezeler alabileceğiniz ya da sipariş edebileceğiniz tanınmış mezeci ve şarküterilerin adreslerini derledik.
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Namlı Gurme - İstanbul
Hafta sonu kahvaltılarının da popüler adreslerinden biri olan Namlı’nın Karaköy’deki ünlü merkezinin yanı sıra, Ataköy, Şişli ve Göktürk’te de şubeleri var. Namlı’da nefis mezelerin yanı sıra kestaneli iç pilavla birlikte servis edilen bütün veya yarım yılbaşı hindisi de bulabilirsiniz. Şubelerin açılış ve kapanış saatleri yerine göre değiştiğinden gitmeden önce internet sitesine bir göz atmayı ihmal etmeyin.
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Gourmet Garage - İstanbul
İstanbul’un dört bir yanında ve Muğla’da şubeleri bulunan Gourmet Garage, WhatsApp sipariş hattı üzerinden 50 çeşit mezeyi sofrasını lezzetli ürünlerle donatmak isteyenlerin tercihine sunuyor. Hatta iç pilavı ve özel sosuyla birlikte servis edilen yılbaşı hindisini de buradan sipariş edip “Yılbaşına ne pişirsem?” derdinden toptan kurtulabilirsiniz.
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Tuana Meze Evi - İstanbul
Kurtuluş’ta bulunan bir diğer köklü mekan da Tuana Meze Evi 30 yılı aşkındır nefis mezeleri İstanbullularla tanıştırıyor. Sahibi Hüdaverdi Bircan, işi ustasından öğrenmiş. Soğuk balıklar, fava ve patlıcan çeşitleri çok beğeniliyor.
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Nezih Gurme Market - İstanbul
1962 yılından bu yana hizmet veren Nezih, telefonla verebileceğiniz siparişleri kapınıza kadar teslim ediyor. 50 çeşit meze, 70 çeşit peynir, 25 çeşit zeytin ve 84 çeşit işlenmiş et ürünüyle çok geniş bir ürün gamına sahip olan Nezih’in mezeleri arasında da zeytinyağlılar, balık ürünleri ve salatalar da yer alıyor.
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Karşıyaka Meze Evi - İzmir
2006’da kurulan Karşıyaka Meze Evi, nefis mezelerinin yanında ev yemekleri, zeytinyağlılar, salatalar ve tatlıları da müşterilerine sunuyor. Catering hizmeti de sağlayan Karşıyaka Meze Evi’nin bir de restoran olarak hizmet veren şubesi var. Arnavut ciğerini, zeytinyağlı enginar dolmasını ve kabak tatlısını mutlaka denemelisiniz.
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Gözde Şarküteri - İstanbul
1986’dan bu yana Kadıköy Balıkçılar Çarşısı’nda 1000 çeşit ürün ve 250’ye yakın meze çeşidi ile faaliyet gösteren Gözde Şarküteri’nin Kayseri’den gelen pastırmaları, peynirleri ve mezeleri oldukça meşhur. Hatta bu mezeleri kendi mutfağına taşımak isteyenler için internet sitesi üzerinden tarif bile veriyorlar.
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Antre Gourmet - İstanbul
Antre Gourmet uzun yıllardır Cihangir’de hizmet veren bir şarküteri. Özellikle yöresel ürünler konusunda portföyleri oldukça geniş. Divle obruk peyniri, Kargı tulum peyniri, Erzurum file sucuğu, Kayseri bonfile pastırması gibi birçok ürün burada bulunabiliyor. İnternet üzerinden sipariş imkanınız da var.
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Santral Şarküteri - İstanbul
Bebek’te bulunan Santral’de lakerdadan somon fümeye, balık yumurtasından siyah havyara deniz ürünleri seçkisi ile yerli ve yabancı peynir yelpazesi çok geniş. Soslu ve yoğurtlu mezeleri de hemen her an bulabiliyorsunuz. Üstelik çikolata sevenleri de çok mutlu edecek markalara da yer veriyorlar. Uğramanız menfaatinize…
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Şütte - İstanbul
1918’de Beyoğlu Balık Pazarı’nda kurulan Şütte, yıllardır şarküteri denince ilk akla gelenlerden. Türkiye genelinde çoğu İstanbul’da olmak üzere toplam yedi şubesi bulunan Şütte’nin kendi imalatı olan; dana, piliç ve hindiden elde edilen et ürünlerini mutlaka denemelisiniz.
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Ferah Mutfak Meze Evi - Ankara
Mezelerin yanı sıra unlu mamuller, yöresel ürünler ve günlük ev yemekleri de bulabileceğiniz Ferah Mutfak’ta meze tepsisi oldukça geniş. 100’e yakın seçenek arasında seçmeye zorlanacağınıza eminiz. Kiloyla satılan ürünler arasında özellikle her yerde bulamayacağınız mıncırı ve kabak taratoru tavsiye ediyorlar.
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Birgül Abla’nın Mutfağı - İstanbul
İnternet üzerinden meze siparişini en başarıyla uygulayanlardan Birgül Abla’nın yeri Kartal’da ama İstanbul’un her yerine servisi var. WhatsApp hattı üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz. Hatta yılbaşı için meze paketi bile hazırlamışlar. Sadece meze değil, revani, kurabiye, turta gibi tatlı çeşitlerini de sipariş edebilirsiniz.
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Tadal Meze Evi - İstanbul
Ergenekon Caddesi üzerinde bulunan ve 1954’ten bu yana bir İstanbul klasiği olan Tadal Meze Evi’nin mutfağında mesleği babasından öğrenen Ari Terzioğlu ve eşi Günay Hanım var. Günümüzde çok zor bulunan uskumru dolması, topik gibi Ermeni mezelerini, pilakiyi, dolma çeşitlerini en güzel şekilde bulabileceğiniz adreslerden.
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Mezedaki – İstanbul
İnternet üzerinden siparişle meze alabileceğiniz adreslerden biri de Mezedaki. Soğuk, sıcak, zeytinyağlı ve lüks olmak üzere dört başlık altında servis ettikleri mezeleri arasında yok yok. Belli bir toplamın üzerinde sipariş ücreti de istemeyen Mezedaki’nin içinde hindisi, pilavı ve mezeleri de bulunan yılbaşı sepetleri tek hamlede işini bitirmek isteyenler için. Ancak yılbaşından birkaç gün önce sipariş vermeniz iyi olur.
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Ecevitler - İstanbul
Tarihi Kadıköy Çarşısı’nda yer alan Ecevitler, 1968’den beri hizmet veriyor. Tüm ürünleri internet üzerinden sipariş verilebilen Ecevitler’in, Anadolu Yakası’ndaki adreslere teslimat seçeneği de bulunuyor. Şarküteri ve mezelerin yanı sıra reçel, bakliyat, konserve, meşrubat gibi birçok kalemde ürünler sunuyorlar.
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TazeMeze.co - İstanbul
Bütün operasyonu internet üzerinden yürüyen bir diğer mezeci de TazeMeze.co. İstanbul’un dört bir yanına sipariş teslimi yapabilen TazeMeze.co’nun en çok tercih edilenleri köpoğlu, Girit ezme, atım, humus ve Çerkes tavuğu. TazeMeze.co’nun menüsünde ayrıca yanık cheesecake, limonlu mereng, magnolia gibi 10 çeşit de tatlı bulunuyor.
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Tunç Balık Market - İstanbul
Beyoğlu’nda 1959’dan bu yana hizmet veren Tunç Balık Market, ürünlerini Türkiye’nin her yerine soğuk zincir ile kargoluyor. Instagram üzerinden bile sipariş verebileceğiniz Tunç Balık’ın lakerda ve pastırma gibi soğuk deniz ürünleri çok beğeniliyor. Taksim civarlarında acıktığınızda Tunç Balık’a gidip güzel bir sandviç de yaptırabilirsiniz.
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Mayko Meze Evi - İstanbul
Mayko Meze Evi de siparişinizi Avrupa Yakası'nda kapınıza kadar teslim eden mezecilerden. Beyoğlu Çukurcuma’da tarihi bir binada bulunan Mayko’nun aynı zamanda oturup mezelerini tadabileceğiniz bir alanı da mevcut. Atom, mücver, Ayvalık kalamata zeytini ve Girit ezmesi özellikle tavsiye edilenlerden. Bir aile işletmesi olan Mayko’nun günlük mezelerini mutlaka deneyin.
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Tuşba Uzman Mezeci - İstanbul
Tuşba adındaki “uzman mezeci”nin hakkını gerçekten çok iyi veriyor. Kurtuluş’ta Ermeni mutfağı ağırlıklı günlük mezeler yapan Tuşba’nın ürünleri sabah 6’da hazırlanıyor. Topik, tarama, Japon havyarı, kalamar dolma, uskumru salatası gibi her yerde bulamayacağınız ürünleri Tuşba’da bulabilirsiniz.
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Merkez Şarküteri - İstanbul
1966’dan beri kaliteyi dededen toruna aktaran şarküterilerden biri de merkez. 1. Levent’teki mağazalarında Türkiye’nin dört bir yanından ve İtalya, Fransa ve Hollanda gibi peynir ülkelerinden nefis lezzetlerin yanında temel meze çeşitlerinin tamamına da yer veriyorlar. Sabahları tazecik ekmeklere yaptıkları soğuk sandviçler de mutlaka tadılmalı.
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"En güzel mezeyi ben evde yaparım" diyenler için de nefis meze tariflerimiz var...