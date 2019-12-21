Her yerde bulmak mümkün değil! Bugünlerde mutlaka uğrayın

Mezedaki – İstanbul İnternet üzerinden siparişle meze alabileceğiniz adreslerden biri de Mezedaki. Soğuk, sıcak, zeytinyağlı ve lüks olmak üzere dört başlık altında servis ettikleri mezeleri arasında yok yok. Belli bir toplamın üzerinde sipariş ücreti de istemeyen Mezedaki’nin içinde hindisi, pilavı ve mezeleri de bulunan yılbaşı sepetleri tek hamlede işini bitirmek isteyenler için. Ancak yılbaşından birkaç gün önce sipariş vermeniz iyi olur.