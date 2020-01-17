Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 10:49,
Her yaştan çocuklar için karne gününe özel nefis tarifler
Bugün okullar kapanıyor, yarıyıl tatili başlıyor. Milyonlarca minik kardeşimiz önümüzdeki iki haftayı dinlenerek geçirecek. Üstelik bütün bir dönem çok çalıştıkları için bir ödülü de hak ettiler. Peki evde pişmiş sıcacık bir kurabiyeden, mis kokulu bir kekten daha güzel hediye ne olabilir? Tabii ki hiçbir şey! Hele bir de mutfağa kendileri de girip pastalarını keklerini elleriyle yaparlarsa lezzetine doyamazlar. Biz de bunu düşünerek, her yaştan çocuklar için karne gününe özel nefis tarifler hazırladık. Keyifle yapın, zevkle yiyin. Şimdiden afiyet olsun...
Zürafa desenli rulo pasta tarifi
Deseniyle dikkatleri üzerine toplayan, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir tatlı, zürafa desenli rulo pasta. Onun için muz ve kremanın enfes buluşması da diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve ilgi çekici rulo pastamızı denemek isterseniz, zürafa desenli rulo pastamızın tarifi hemen aşağıda…
Çikolatalı cookie tarifi
Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…
Gökkuşağı pasta tarifi
Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?
Şeker hamurlu kurabiye tarifi
Şeker hamurlu kurabiyeler son dönemde doğum günü, düğün gibi özel günlerde yapılan kutlamaların favorisi. Peki genelde pastane vitrinlerinde karşımıza çıkan bu kurabiyeleri evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte biraz da yaratıcılık katarak yapabileceğiniz renk renk şeker hamurlu kurabiyelerin tarifi…
Mozaik pasta tarifi
Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
6
İzmir bombası tarifi
Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…
Kardan adam cupcake tarifi
Cupcake hayatımıza girdi gireli aklımız başımızda değil. Yaparken ayrı eğlenceli yerken ayrı leziz cupcake’in hastaları için bir tarifimiz var. Üstelik görüntüsüyle de çocuk büyük herkesin bayılacağı kadar sevimli. Kardan adam cupcake yılbaşı gibi özel günlerde sofranızda mutlaka bulunmalı.
Fındıklı kurabiye tarifi
Tatlı bir sohbette ağzınızı tatlandırmak, enerjinizi yükseltmek için yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var! Fındıklı kurabiye... Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu leziz mi leziz kurabiyenin yanında mis gibi bir bardak çay da harika gider. İşte fındıklı kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi
Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.
Mantar kurabiye tarifi
Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyenin tarifini mi aramıştınız? O halde sizi Lezizz'e alalım. Kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeleri çay saatlerinde misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...
12