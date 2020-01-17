Lezizz Menüler Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 10:49 , / 17 Ocak 2020 - 10:54

Her yaştan çocuklar için karne gününe özel nefis tarifler

Bugün okullar kapanıyor, yarıyıl tatili başlıyor. Milyonlarca minik kardeşimiz önümüzdeki iki haftayı dinlenerek geçirecek. Üstelik bütün bir dönem çok çalıştıkları için bir ödülü de hak ettiler. Peki evde pişmiş sıcacık bir kurabiyeden, mis kokulu bir kekten daha güzel hediye ne olabilir? Tabii ki hiçbir şey! Hele bir de mutfağa kendileri de girip pastalarını keklerini elleriyle yaparlarsa lezzetine doyamazlar. Biz de bunu düşünerek, her yaştan çocuklar için karne gününe özel nefis tarifler hazırladık. Keyifle yapın, zevkle yiyin. Şimdiden afiyet olsun...