Her gün milyonlarca insan yiyor ama bu gerçeği çok kişi bilmiyor

“Üç çeşit sultan sarması helvamız var. İçerisinde çikolata, kahveli ve Antep fıstıklı olanları en çok tercih edilenleri. Yine özel olarak yaptığımız pasta helvamız var ve bu özel bir lezzettir. Üzeri Antep fıstıklı, içi çikolatalıdır ve bunu helvadan yapıyoruz. Bunların yanında kürek helvalarımız var. Kürek helvalarımız tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca yaz helvası çeşitlerimiz var. Bunları tahin ve irmikten yaparız. Damat helvası dediğimiz ürünümüz yine çok eskilere dayanan bir helva çeşidi. Tüm bunların yanında Antep fıstıklı, kakaolu, cevizli ve sade helvalarımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.”