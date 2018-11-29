Her gün aynı yemeği yemekten bıkanlar için değişik yemek tarifleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
29 Kasım 2018 - 11:49,

Her gün aynı yemeği yemekten bıkanlar için değişik yemek tarifleri

Atalarımız boşuna dememiş, “Her gün bal baklava olsa yenmez” diye. Her gün aynı yemekleri yemek gerçekten de çok sıkıcı bir durum. Bu nedenle sürekli değişik yemek tarifleri arıyor, özellikle akşam yemeklerinde sofraya farklı lezzetler koymaya çalışıyoruz. Siz de bizimle aynı durumdaysanız ve şimdiden “Akşama ne pişirsem?” diye düşünmeye başladıysanız kolay ve pratik yemek tariflerimize bir göz atmalısınız.

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Ton balığını genellikle salata, makarna gibi tariflerde kullanıyoruz ancak aslında sıcak yemekler pişirmek için de çok uygun bir malzeme. Örneğin biz bugün protein deposu ton balığını domates sosu ile pişirsek nasıl olur dedik, gerçekten nefis bir yemek çıktı ortaya. Tarifi hemen aşağıda...

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Karnabahar hem ekonomik hem de esnek olması dolayısıyla birçok farklı tarifte çok başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Bu tariflerden bir tanesi de karnabahar köftesi. Görüntüsü ve lezzetiyle herkesi tatmin eden bu tariften vazgeçemeyeceksiniz.

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Balık en sağlıklı ve en besleyici gıdaların başında geliyor. Hele ki çok fazla yağ kullanmadan, içindeki vitamin ve mineralleri de hapsederek pişiriyorsanız, muhteşem bir öğünü garantilediniz demektir. Böyle bir şeyler arıyorsanız poşe somon tarifi tam size göre. Defne yaprağı ve hardal tohumuyla lezzetlenen bu pratik tarifi bir kenara kaydedin.

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Gözleme denince akla uzun uzun açılan yufkalar gelir genellikle ama biz sizi bu zahmetten kurtardık. Patatesi püre haline getirip hamura ekledik ve tavada pişiriverdik. Yanında çayla da ayranla da çok nefis olan bu tarifi, kahvaltıda yiyebileceğiniz gibi günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

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Çıtır çıtır pratik lokma tatlısı tarifi arayanları hemen Hürriyet Lezizz’e alalım. Genelde hazır almayı tercih ettiğimiz lokma tatlısı aslında çok kolay hazırlanabilir. İşte huzurlarınızda pratik lokma tatlısı tarifi…

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Profiterol nasıl yapılır? Pratik profiterol tarifi

Fransız mutfağından geldiği düşünülen ve İngilizce adıyla ‘cream puff' olarak da bilinen profiterol, her ne kadar zahmetli bir lezzet gibi görünse püf noktalarına dikkat edildiğinde kolayca yapılabiliyor. Mevsimine göre dondurmayla sunuma hazırlayabileceğiniz profiterol tarifini ince çekilmiş fındık, fıstık ve ceviz içi gibi kuruyemişlerle süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte, püf noktalarıyla profiterol tarifi...

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Baklavanın iyisi nasıl anlaşılır? İşin ustasından püf noktaları

Baklava denince akla Gaziantep geliyor. Dünyanın en lezzetli baklavasının imal edildiği Gaziantep’te 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Ayıntab Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, kaliteli baklavanın nasıl olması gerektiği konusunda "tatlı" ipuçları verdi ve uyarılarda bulundu.

İHA /

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