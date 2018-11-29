Her gün aynı yemeği yemekten bıkanlar için değişik yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Fransız mutfağından geldiği düşünülen ve İngilizce adıyla ‘cream puff' olarak da bilinen profiterol, her ne kadar zahmetli bir lezzet gibi görünse püf noktalarına dikkat edildiğinde kolayca yapılabiliyor. Mevsimine göre dondurmayla sunuma hazırlayabileceğiniz profiterol tarifini ince çekilmiş fındık, fıstık ve ceviz içi gibi kuruyemişlerle süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte, püf noktalarıyla profiterol tarifi...
Baklava denince akla Gaziantep geliyor. Dünyanın en lezzetli baklavasının imal edildiği Gaziantep’te 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren Ayıntab Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, kaliteli baklavanın nasıl olması gerektiği konusunda "tatlı" ipuçları verdi ve uyarılarda bulundu.