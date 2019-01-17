Her gün aynı şeyleri yemekten bıkıp "Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Puding marketlerde çok kolay bulunan bir hazır gıda türü. Ancak son dönemde birçok kişi ambalajlı yiyeceklerden uzak durduğu için kendi pudingini evde kendisi yapmak istiyor. Bu nedenle “Puding nasıl yapılır?” sorusu arama motorlarında çok arananlar arasında sık sık karşımıza çıkıyor. Biz de bu soruyu soranlar için doğal malzemelerle enfes bir kakaolu puding tarifi hazırladık. Çocuk büyük herkesin bayılacağı ev yapımı puding tarifi hemen aşağıda afiyet olsun…
İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Gastronomi Bölümü öğrencileri, Artizanal dersi kapsamında yeni beslenme trendleri hakkında 30’dan fazla dergi yayınladı.