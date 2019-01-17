Her gün aynı şeyleri yemekten bıkıp "Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için nefis yemek tarifleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
17 Ocak 2019 - 12:31,

Her gün aynı şeyleri yemekten bıkıp "Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için nefis yemek tarifleri

Her gün aynı yemekleri yemekten bıktıysanız size güzel bir haberimiz var: Lezizz günün menüsünde kısa sürede yapabileceğiniz kolay ve nefis yemek tariflerini derledik. Özellikle çalışanların akşam işten eve gittiklerinde çok uğraşmadan yapıp yiyebilecekleri pratik tariflerimiz "Bugün ne pişirsem?" sorununa çözüm olacak şekilde hazırlandı. Bir göz atmaz mısınız?

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Bartın yöresine ait enfes bir çorbadır pumpum çorbası. Zaman zaman pum pum çorbası olarak da karşımıza çıkabilir. Özelliği mısır unuyla yapılmasıdır. Kimi yörelerde içine nişasta da ilave edilir. Ancak orijinal pumpum çorbası tarifi sadece mısır unu ile olur. Peki pumpum çorbası nasıl yapılır? İşte cevabı…

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Tavuk çabuk pişmesiyle acil durumların kurtarıcısı lezzetlerden. Ancak sürekli aynı tavuk yemeklerini yemekten bıkmış olabilirsiniz. Bu durumda kereviz saplarıyla enfes bir tada kavuşan bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Pratikliğiyle ve aromasıyla bir numaranız haline gelecek kereviz saplı tavuk tarifi hemen aşağıda...

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En basit ama en lezzetli tariftir peynirli makarna. Biz bu basit tarife yine bir İtalyan dokunuşu katıp makarnamızı ricotta peyniriyle yapmayı denedik, çok da güzel oldu. Üstelik içindeki ıspanaklarıyla da gayet besleyici. Sebze yemeyen çocuklara için çok uygun bir tarif olabilir.

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Akşam yemekleriniz için hafif ve lezzetli bir salata, tam ağzınıza layık... Üstelik içinde bulunan tulum peyniri ve ton balığı sayesinde tam bir protein deposu. İki kişiye gayet uygun olan bu salatayı ana yemek olarak da yardımcı yemek olarak da tüketebilirsiniz. İşte portakal soslu Akdeniz salatası tarifi...

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Fransızların creme brulee'si varsa bizim de süt helvamız var. Sütlü un helvasının üzeri çıtır karamelize şekerle kaplanmış bu haline herkes bayılacak. Üstelik yapılışı da çok kolay. İnanmayan tarifine bakabilir, hemen aşağıda...

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Puding nasıl yapılır? Ev yapımı puding tarifi

Puding marketlerde çok kolay bulunan bir hazır gıda türü. Ancak son dönemde birçok kişi ambalajlı yiyeceklerden uzak durduğu için kendi pudingini evde kendisi yapmak istiyor. Bu nedenle “Puding nasıl yapılır?” sorusu arama motorlarında çok arananlar arasında sık sık karşımıza çıkıyor. Biz de bu soruyu soranlar için doğal malzemelerle enfes bir kakaolu puding tarifi hazırladık. Çocuk büyük herkesin bayılacağı ev yapımı puding tarifi hemen aşağıda afiyet olsun…

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Yeni beslenme trendleri 'Gastrokeşif' dergisinde toplanıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi(İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Gastronomi Bölümü öğrencileri, Artizanal dersi kapsamında yeni beslenme trendleri hakkında 30’dan fazla dergi yayınladı.

DHA /

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