Her derde deva, özellikle bu aralar mutlaka! Talebe yetişemiyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için Davut Çelebi köftesinin tarifini derledik. Bulgur, yarma buğday ve irmik üçlüsünden oluşan Davut Çelebi köftesi her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. İşte, Davut Çelebi köftesi tarifi
Hem büyük hem de küçüklerin severek tükettiği cheeseburger (çizburger) her evde bulunan malzemelerle yapılabiliyor. Köftesinden ekmeğine kadar evlerinizde kendi ellerinizle yapacağınız cheeseburgeri misafirlerinize de yaparak onları şaşırtabilirsiniz. Peki, evde cheeseburger nasıl yapılır?