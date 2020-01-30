Hepsi ev yapımı! Burada her şey organik

“ORGANİK YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ DAHA FAZLA TANITACAĞIZ” Üreticinin ve tüketicinin yapılan projeden memnun olduğunu söyleyen Başkan Güler, “Bu pazarda çeşit çeşit ev ve el yapımı ürünlerimizin satışı yapılıyor. Üreticilerimizin yapmış olduğu bu ürünleri daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla onlara bu pazarı açarak destek olduk. Bu pazarla birlikte Ordu’nun 19 ilçesinde yapılan ürünler tüketicimize aracısız olarak ulaştırılmış oluyor. Böylelikle üreticilerimizin hem emeklerini değerlendiriyoruz hem de yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Burada ürünlerle inovatif çalışmalar da ortaya çıkıyor. Üreticimiz de tüketicimiz de bu projeden oldukça memnun durumda” dedi.